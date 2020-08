Firma v Indii zavádí ‚menstruační prázdniny’. Chce tak bojovat proti tabuizaci periody v zemi

Londýn/Praha Indická služba na dovoz jídla Zomato se rozhodla ulevit svým zaměstnankyním. Dopřeje jim „menstruační prázdniny,“ konkrétně 10 dní volna ročně navíc. Zaměstnavatel uvedl, že tímto rozhodnutím se snaží bojovat se stigmatem ženské periody, která je prý v zemi stále tabuizována.

„Neměly byste pociťovat stud nebo stigma ohledně žádosti o dovolenou kvůli menstruaci,“ napsal generální ředitel Zomato Deepinder Goyal svým zaměstnankyním v interním e-mailu v sobotu. Firma, která zajišťuje donáškovou službu jídla v Indii, byla založena v roce 2008 a nyní čítá více než 5 000 zaměstnanců.



Jak píše server The Guardian, společnost Zomato je nejvýznamnější organizací při zavádění takovéto interní politiky, zvláště v zemi, kde je menstruace pro někoho stále tabu. „Měly byste se cítit uvolněně, když máte svým kolegům říct, že si kvůli periodě berete na den volno,“ dodal generální ředitel společnosti.



Miliony žen a dívek v Indii zažívají diskriminaci a zdravotní problémy ve spojitosti s nedostatkem informací ohledně menstruačního cyklu.



V roce 2018 se indický nejvyšší soud rozhodl zrušit po staletí trvající zákaz pro všechny ženy ve věku od deseti do padesáti let. Ty nesměly vcházet do hinduistického chrámu Sabarimala v jihoindickém státě Kérala. Rozhodnutí vedlo k celonárodní debatě o právech žen.

Zákaz byl totiž podle soudu nezákonný, protože porušoval právo na vyznání víry. Přesto ale konzervativní vyznavači hinduistické víry zamezovali ženám do chrámu vstupovat. Tvrdí totiž, že zachování takového zákazu je nezbytné pro rituály spojené s hlavním bohem chrámu, který žije ve věčném celibátu.