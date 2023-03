Masové protesty po celé Francii trvají již bezmála měsíc. Začátkem tohoto týdne nejen že i nadále docházelo ke střetům demonstrantů s policisty, ale protestující například zablokovali i vchod do slavného pařížského muzea Louvre. Odpor vůči nové důchodové reformě, která posouvá věk odchodu na odpočinek do penze z 62 na 64 let, neutichá.