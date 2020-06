Madurův odpůrce se nachází v budově francouzské ambasády, tvrdí Venezuela. Paříž to popřela

Caracas/Paříž Venezuelský opoziční lídr Juan Guaidó se nachází v budově francouzské ambasády v Caracasu. Oznámil to venezuelský ministr zahraničí Jorge Arreaza, avšak Francie to popřela. Ministr se vyjádřil tři dny poté, co prezident Nicolás Maduro uvedl, že se jeho rival „schovává“ na diplomatickém zastoupení.

„Nemůžeme vstoupit na pozemek velvyslanectví žádné země, v tomto případě Španělska nebo Francie, a nechat je zatknout násilím,“ uvedl Arreaza v reakci na dotaz, který zahrnoval i dalšího Madurova odpůrce Leopolda Lópeze. Ten se má skrývat v rezidenci španělského velvyslance a Guaidó v budově francouzského zastoupení.

Venezuela má dva předsedy. Opozice potvrdila ve funkci Guaidóa, dosazení Parry označila za puč Mluvčí francouzského ministerstva zahraničí Agnes von der Mühllová v prohlášení uvedla, že „pan Guaidó není ve francouzské rezidenci v Caracasu“. „Opakovaně jsme to venezuelským představitelům potvrdili,“ stojí v jejím prohlášení. Guaidó se veřejně postavil do čela opozice loni v lednu. Prohlásil se prozatímním prezidentem poté, co poslanci odmítli nový Madurův prezidentský mandát s tím, že vzešel z nesvobodných voleb. Guaidóa loni uznalo za prozatímní hlavu země, která má uspořádat svobodné prezidentské volby, na šest desítek států v čele s USA a včetně mnoha evropských (též ČR). Opoziční koalice má ve venezuelském parlamentu většinu už od ledna 2016, Maduro ale s pomocí soudu činnost parlamentu od té doby blokuje. U moci se Maduro drží díky podpoře Ruska nebo Číny a velení armády, i když řada důstojníků a vojáků už vyjádřila loajalitu Guaidóovi. Pokud ale neutekli ze země, skončili ve vězení.