Francouzská policie vyšetřuje teroristický útok v Paříži. Jeden muž sťal druhého

Paříž Jednu oběť si v pátek vyžádal útok na předměstí Paříže, který se vyšetřuje jako teroristický. Agentury AFP a Reuters s odkazem na své zdroje uvedly, že útočník na ulici uřízl hlavu jinému muži. Obětí je středoškolský učitel dějepisu, který před časem žákům ukazoval karikatury muslimského proroka Mohameda.

Podezřelého policisté na útěku postřelili. Zranění na místě podlehl. Čin odsoudili francouzští politici v čele s prezidentem Emmanuelem Macronem, podle nějž se jednalo o útok na svobodu slova, za nímž stojí islámský terorismus.

Útok se odehrál na předměstí Conflans-Saint-Honorine severozápadně od centra francouzské metropole. Podle AFP, která se odvolává na policejní zdroj, jeden muž napadl kolem 17:00 dalšího muže nedaleko jedné z místních škol. Reuters uvádí, že jeden ze svědků slyšel útočníka křičet Alláhu akbar (arabsky Bůh je veliký).

Podle několika francouzských médií je obětí útoku 47letý středoškolský učitel dějepisu, který před nedávnem žákům přednášel o svobodě slova a ukazoval jim přitom karikatury proroka Mohameda. Na učitele si následně několik rodičů stěžovalo.

Podezřelý se dal po činu na útěk, policisté jej dostihli na sousedním předměstí Éragny. Muž měl podle médií nůž či jinou chladnou zbraň a policisty se snažil napadnout. Ti jej postřelili. Starosta města Éragny Thibault Humbert stanici BFMTV řekl, že útočník střelnému zranění podlehl. Na místo byli povoláni pyrotechnici, aby zjistili, zda u sebe neměl muž výbušniny.

Podle serveru Franceinfo byl útočníkem 18letý muž. Na Twitteru údajně zveřejnil fotografii z místa činu. Stanice BMFTV uvedla, že se narodil v Moskvě. Do hledáčku bezpečnostních složek se podle stanice dříve nedostal.

Policie na Twitteru vyzvala, aby se lidé vyhýbali třídě Avenue Roger Salengro v Érangy. Podrobnosti k případu oficiálně nesdělila. Případem se ovšem začala zabývat pařížská protiteroristická prokuratura.

Ministr vnitra Gérald Darmanin předčasně ukončil návštěvu Maroka a vrátil se do Paříže. Na Twitteru uvedl, že na jeho popud zahájil práci krizový štáb a že je v kontaktu s prezidentem Emmanuelem Macronem i premiérem Jeanem Castexem.

Macron po příjezdu na místo činu prohlásil, že útočník cílil na svobodu vyjadřování. „Dnes byl zavražděn občan, protože byl učitelem a protože vyučoval o svobodě projevu,“ řekl prezident s tím, že se jednalo o islámský terorismus. „Celá země stojí za svými učiteli. Tmářství a násilí, které ho doprovází, nezvítězí. Teroristé nás nerozdělí. To je to, o co usilují, a my musíme držet pospolu,“ dodal.

Blanquer už na Twitteru označil čin za útok na francouzskou republiku. „Naše jednota a naše ráznost jsou jedinými odpověďmi tváří v tvář zrůdnosti islamistického terorismu,“ napsal na twitteru. Také předseda dolní komory parlamentu Richard Ferrand označil vraždu učitele dějepisu za útok na „svobodu projevu a hodnoty republiky“. „Islamismus proti nám vede válku: Musíme ho vyhnat z naší země silou,“ uvedla předsedkyně krajně pravicové strany Národní sdružení (RN) Marine Le Penová.

Jako teroristický čin vyšetřuje francouzská policie také zářijový útok v ulici, na které kdysi sídlila redakce satirického časopisu Charlie Hebdo. Muž z Pákistánu tam pobodal dva lidi, kteří si z práce vyšli na kuřáckou pauzu. Na počátku září týdeník Charlie Hebdo znovu otiskl karikatury proroka Mohameda, které jako první v roce 2005 zveřejnil dánský deník Jyllands-Posten. Učinil tak u příležitosti začátku procesu se 14 lidmi, kteří jsou obžalovaní z podílu na atentátu na redakci časopisu v roce 2015. Atentátníci, bratři Kouachiové, tehdy zabili 12 lidí.

Po teroristickém útoku na redakci Charlie Hebdo následovala ve Francii série atentátů, při kterých zahynulo podle AFP 258 lidí.