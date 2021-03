Gates pro polskou televizi mluvil o pandemii: Státy si mohly počínat mnohem lépe, máme se co učit

Washington/Praha Proslulý americký podnikatel Bill Gates se svěřil se svými odhady ohledně budoucího vývoje světové pandemie. V rozhovoru zodpověděl nejpalčivější otázky dneška. Koronavirová krize je podle něj katastrofou, kterou státy z většiny nezvládly. Naději však vidí v očkování, odhaduje postupný návrat k normálu, restrikce však očekává až do konce roku 2022.

„Na konci roku 2022 bychom se měli vrátit v podstatě zpátky k běžnému fungování,“ řekl spoluzakladatel technologického gigantu Microsoft Bill Gates v rozhovoru pro polskou televizní stanici TVN24. Koronavirovou pandemii označil za obrovskou katastrofu. „Můžeme změřit ekonomickou újmu, ale ztráty co se vzdělání týče, a útrapy spojené s restrikcemi, které zabránily velkému počtu úmrtí, jsou pravděpodobně neměřitelné,“ pronesl jeden z nejbohatších mužů planety.

Výhra v boji s pandemií je podle amerického podnikatele na dohled, stěžejní roli hraje vakcinace. „Restrikce budou nutné, dokud nebude dosaženo kolektivní imunity ve všech zemích světa,“ míní Gates. S postupným počtem očkovaných se nicméně opatření budou během následujícího roku dle jeho slov uvolňovat. Země, které úspěšné zvládají očkovací kampaň, čekají již v létě „zásadní změny“, uvedl rodák ze Seattlu.



Miliardář Gates si v rozhovoru postěžoval na krizové řízení. Státy začaly podle něj příliš pozdě investovat do technologií, Gates zdůraznil především PCR testy, které jsou zásadní pro zvládání nákazy a z počátku epidemie jich nebyl dostatek.



Byznysmen vyzdvihl přístup Austrálie, Jižní Koreji a Nového Zélandu. „Naneštěstí velká část Evropy, Jižní Ameriky a Spojených států má velké problémy (se zvládáním pandemie),“ uvedl podnikatel. „Kdybychom investovali dříve, nebyly by všeobecné ztráty tak znatelné,“ pokračoval miliardář. „Státy si mohly počínat mnohem lépe, máme se co učit,“ dodal.

Sám Bill Gates se na boji s pandemií významně podílí. Nadace Bill and Melinda Gates Foundation investovala podle britského listu Independent od loňského března více než 1,75 miliard dolarů do různých programů. 250 milionů společnost darovala na výrobu vakcín, 156 milionů vložila do iniciativy Covax, která zajišťuje distribuci očkování do chudších regionů. Další prostředky nadace rozdělila do výzkumů zaměřujících se na zlepšení léčby covidu.



„Myslím, že svět bude dále směřovat své investice tak, aby se něco podobného neopakovalo a abychom vynalezli nové nástroje pro zlepšení zdraví, a to nejen v souvislosti s pandemií, ale i s ohledem na jiné nemoci,“ řekl na závěr filantrop.

Rozhovor se uskutečnil v souvislosti s propagační kampaní nové knihy Gatese How to Avoid a Climate Disaster (Jak se vyhnout klimatické katastrofě). V publikaci bývalý předseda představenstva Microsoftu představuje konkrétní plán pro boj s klimatickou krizí, kterou považuje za největší výzvu současné doby.

„Tuto knihu jsem napsal, protože nevidím jen problémy klimatické změny, ale také příležitost, jak ji vyřešit,“ píše Gates na svých oficiálních stránkách.