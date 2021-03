Čeká ratingy států propad? Klimatická změna je větší hrozbou než pandemie, varují ekonomové

Cambridge/Praha Vědci provedli historicky první predikci dopadů klimatické krize na hodnoty ekonomické důvěryhodnosti jednotlivých zemí. Nečinnost proti globálnímu oteplování se podle odborníků v dlouhodobém horizontu nevyplatí, naopak může mít drastické důsledky. Výdaje států za úroky by se mohly kvůli snížení ratingu zvýšit o stovky miliard dolarů do konce století.

Ekonomové z Cambridgeské univerzity provedli predikce dopadu klimatické krize na raitingy států od společnosti Standard & Poor. Ve výzkumu odborníci využili poznatky environmentálních vědců, které zapracovali do ekonomických modelů. Vědci dospěli k jasným závěrům. Pokud mocnosti důsledně nesníží emise skleníkových plynů, klesne důvěryhodnost ekonomik 63 z 108 zkoumaných států do roku 2030 o jednu příčku, Spojené státy stejně jako Česká republika by si pohoršily během dekády o dva body, Německo či Indie dokonce o tři.

Při scénáři růstu emisí dosavadním tempem by průměrná teplota do konce století stoupla o pět stupňů Celsia. S tím spojené následky by znamenaly pokles ratingu u 80 zemí v průměru o 2,48 bodů do roku 2100, například hodnocení Číny by bylo nižší o šest bodů, USA, Německu či Austrálii by známka klesla o čtyři stupně. Zvýšení úrokových splátek v důsledku poklesu ratingu by podle odhadů mělo stát země 137 až 205 miliard dolarů do konce století.



„Naše výsledky ukazují, že všechny země, ať už chudé či bohaté, s teplým, nebo chladným ovzduším, zaznamenají poklesy (ratingů), pokud budou dále narůstat emise skleníkových plynů,“ píší výzkumníci ve studii.

Při dodržení závazků Pařížské klimatické dohody z roku 2015, jejíž hlavním cílem je udržet nárůst globální průměrné teploty pod hranicí dvou stupňů Celsia, by v důsledku klimatické krize státy čekaly poklesy ratingů v průměru o 0,65 bodu. To by znamenalo nárůst nákladů spojených s úroky o 23 až 34 miliard dolarů.

Vědci ve zprávě vyzývají k dalšímu zkoumání ekonomických dopadů spojených s klimatickou krizí, nadto požadují, aby predikce ratingových agentur lépe odrážely hrozby spojené s globálním oteplováním. „Nestačí vědět, že změna klimatu je špatná,“ píši výzkumníci. „Trhy potřebují důvěryhodné a srozumitelné informace o tom, jak se klimatické změny promítají do materiálních rizik,“ stojí ve studii. Při nečinnosti může mít klimatická krize podle vědců větší dopady na ekonomiku než současná pandemie covid-19.