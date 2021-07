Přežije společná nadace rozvod Gatesových? Největší humanitární organizace světa funguje přes 20 let

Praha Přesně dva roky mají teď Bill a Melinda Gatesovi na to, aby se rozhodli, zda jsou schopni spolupracovat v rámci nadace nesoucí jejich jména. Ještě na začátku května, kdy oznámili svůj rozchod, veřejnost přesvědčovali, že jejich rozhodnutí neohrozí chod nadace. Teď může být ale všechno úplně jinak.

„Pokud se po dvou letech rozhodnou, že nemohou nadále spolupracovat jako spolupředsedové, Gatesová odstoupí ze své pozice spolupředsedkyně a správkyně,“ řekl generální ředitel nadace Mark Suzman.



V případě, že by k tomu skutečně došlo, bude Bill Gates spravovat nadaci sám. Melinda Gatesová by dostala takzvaně soukromé zdroje pro vlastní filantropickou činnost. Podle CNN budou zcela oddělené od příspěvku pro původní nadaci. Mohla by tak vzniknout další humanitarní organizace gigantických rozměrů.

Z dosavadní činnosti Melindy Gatesové lze tušit, jaké oblasti by se případně mohla věnovat. Mimo samotné nadace totiž vede řadu vlastních podnikatelských projektů, mezi které patří například společnost Pivotal Ventures. Jejím prostřednictvím investuje do projektů zaměřených na posilování ekonomické pozice žen.



Nadace Billa a Melindy Gatesových vznikla v roce 2000 a jedná se o největší humanitární organizaci na světě. Zaměřuje se zejména na zlepšování zdraví lidí v rozvojových zemích a bojuje s chudobou po celém světě. Za více než 20 let fungování své nadace použili 50 milard dolarů na podporu těchto programů. Na pomoc proti dopadům pandemie koronaviru loni vynaložili 1,75 miliardy dolarů.

Warren Buffett odešel

Přibližně 300 milionů dolarů šlo na vývoj vakcín proti onemocnění covid. Nadace přitom schytala další velkou ránu před dvěma měsíci. Americký miliardář a filantrop Warren Buffett totiž oznámil odchod z funkce jednoho ze tří správců dobročinné Nadace Billa a Melindy Gatesových, které už daroval více než 27 miliard dolarů, asi 575 miliard korun.



„Léta jsem byl správcem, a to neaktivním, pouze jednoho z příjemců mých prostředků – Nadace Billa a Melindy Gatesových. Teď z té funkce odcházím, stejně jako jsem odešel z dozorčích rad všech firem s výjimkou Berkshire,“ řekl podle médií Buffett. Dodal, že plně podporuje nedávno zvoleného ředitele nadace Marka Suzmana a souzní s cíli nadace.