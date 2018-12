Geniální fyzik, známý šansoniér nebo Bush starší. Které zahraniční osobnosti nás letos opustily?

V roce 2018 přišel svět o několik osobností, na které se bude dlouho vzpomínat. Připomeňte si jejich jména a příběhy. Mezi takové patří například teoretický fyzik Stephen Hawking, královna soulu Aretha Franklinová či zavražděný slovenský novinář Ján Kuciak.

PAUL ALLEN

* 21. 1. 1953✝ 15. 10. 2018

Paul Allen byl také majitele týmu Seattle Seahawks, který hrál americkou fotbalovou ligu NFL.

Bez něj by neexistoval svět osobních počítačů. O skromném boháči Allenovi to řekl jeho přítel z dětství Bill Gates. Roku 1974 spolu vytvořili programovací jazyk Basic, poté založili firmu Micro-Soft. Díky ní (už se změněným názvem) vydělali pohádkové jmění. Allen po deseti letech odešel a napřel síly jinam. Sponzoroval vývoj vesmírné lodi nebo boj proti ebole.



KOFI ANNAN

* 8. 4. 1938✝ 18. 8. 2018

Kofi Annan pronesl řeč na Westminsterském opatství.

Jako první černošský Afričan byl generálním tajemníkem OSN, a to v letech 1997 až 2006. Pocházel z Ghany, v roce 2001 obdržel Nobelovu cenu za mír. Za osobní prohru považoval útok NATO na Jugoslávii v roce 1999 a zahájení války v Iráku o čtyři roky později. Obě akce totiž postrádaly mandát OSN. V roce 1999 navštívil v Česku tehdejšího prezidenta Václava Havla.

CHARLES AZNAVOUR

* 22. 5. 1924✝ 1. 10. 2018

Charles Aznavour v Praze.

Francouzský šansoniér arménského původu prakticky až do smrti koncertoval a nahrával. V Praze vystoupil ještě letos v březnu a vůbec poslední koncert absolvoval dva týdny před smrtí. Byl také velmi produktivním skladatelem, spolupracoval už s Edith Piaf a na kontě má 1300 písní. Zpíval v osmi jazycích a prodal přes sto milionů nosičů.



BERNARDO BERTOLUCCI

* 16. 3. 1941✝ 26. 11. 2018

Italský režisér Bernardo Bertolucci.

Italského filmového režiséra proslavilo zejména skandální erotické drama Poslední tango v Paříži z roku 1972, nominované na dva Oscary, a velkolepá freska Poslední císař z roku 1987 – ta vzala prestižní americké ceny útokem a získala devět sošek. Inspiraci Východem využil Bernardo Bertolucci také ve filmu Malý Buddha.



GEORGE H. W. BUSH

* 12. 6. 1924✝ 30. 11. 2018

Bývalý prezident USA George Bush starší.

41. prezident USA byl republikán, válečný hrdina, šéf CIA i milionář díky těžbě ropy. Popularitu si získal především na mezinárodní scéně, a to úspěšnou operací v Kuvajtu proti Saddámu Husajnovi. Jako prezident byl v roce 1989 svědkem pádu železné opony. O rok později ho v Praze vítalo sto tisíc lidí jako prvního prezidenta USA, který dorazil do Československa.



STEPHEN HAWKING

* 8. 1. 1942✝ 14. 3. 2018

Stephen Hawking s druhou manželkou Elaine.

Geniální fyzik jako student onemocněl amyotrofickou laterální sklerózou, jež pacienty obvykle zabíjí za několik let. Hawking však „jen“ ochrnul. Zabýval se výpočty vývoje vesmíru, dokazoval, že někdy není černá díra „vězením“ hmoty a energie, ale že z ní záření a částic e umějí uniknout. Doporučoval, aby lidstvo osídlilo další planety, a varoval před rizikem umělé inteligence.



ARETHA FRANKLINOVÁ

* 25. 3. 1942✝ 16. 8. 2018

Aretha Franklinová v newyorské Radio City Music Hall (únor 2012)

Nejvýznamnější soulová zpěvačka všech dob a držitelka osmnácti cen Grammy. Soustrast po jejím úmrtí vyjádřili mimo jiné američtí prezidenti Clinton, Obama i Trump. Od druhé poloviny 60. let patřila nejen k nejpopulárnějším zpěvačkám světa, ale také k největším symbolům boje za lidská práva, zejména ve smyslu rasy a pohlaví.



INGVAR KAMPRAD

* 30. 3. 1926✝ 27. 1. 2018

Ingvar Kamprad, zakladatel firmy IKEA.

Zakladatel švédského řetězce Ikea je považován za jednoho z nejvýznamnějších podnikatelů 20. století. Ikea ovládá asi pětinu světové produkce nábytku. Kamprad prorazil s nápadem, který se stal symbolem značky – s balením rozloženého nábytku do plochých krabic. V čele gigantu stál do konce 80. let. Později ve společnosti působil jako poradce, zároveň přednášel na univerzitách.



JÁN KUCIAK

* 17. 5. 1990✝ 21. 2. 2018

Slovenský investigativní novinář Ján Kuciak.

Slovenský novinář byl zastřelen spolu se snoubenkou Martinou Kušnírovou ve svém domě nedaleko Trnavy. Pracoval pro server Aktuality.sk, naposledy se věnoval propojení slovenské politiky s italskou mafií, článek ale nestihl dokončit. Jeho vraždu si podle slovenských médií objednal kontroverzní podnikatel Marián Kočner. Aféra vyvolala v zemi největší protesty od roku 1989.



JOHN MCCAIN

* 29. 8. 1936✝ 25. 8. 2018

Americký senátor John McCain.

Dlouholetý senátor za americkou Republikánskou stranu se stal vzorem pro konzervativce po celém světě. Za vietnamské války strávil 5 let v zajetí, kde byl i mučen. Zastával tvrdé postoje vůči Rusku a dalším nepřátelům Západu, podporoval vojenské intervence USA v zahraničí i rozšíření NATO na východ. V roce 2008 neúspěšně kandidoval na prezidenta proti Baracku Obamovi.