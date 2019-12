Americký guvernér udělil na konci svého mandátu amnestii brutálním vrahům. Vždycky jsem věřil ve druhé šance, uvedl

Amnestie je při končícím guvernérském mandátu v USA svým způsobem tradicí. Bývalý guvernér Bevin udělil milost zhruba 400 vězňům, kteří byli ve vězení. A to většinou kvůli činnostem, které se týkaly drog. Některé případy však vyvolávají ve státě Kentucky mnoho otázek. Republikánský exguvernér totiž mimo jiné udělil amnestii ženě, která porodila dítě na bleším trhu a poté jej strčila do nádržky na toaletě, kde se utopilo. Amnestii dostal také muž, který si objednal brutální vraždu svého obchodního partnera, jehož později vrah zabil přímo před očima rodiny nebo muž, který vloni znásilnil devítileté dítě.

Možná nejkontroverznější v celé kauze je milost pro Patricka Bakera, ten se vloni se dvěma komplici přestrojil za policisty, aby získal přístup do domu, v němž zastřelil muže. Baker, který si odpykal jen dva roky z devatenáctiletého tresut, byl navíc podle žalobce tím, kdo zmáčkl spoušť.

Bývalý guvernér v odůvodnění k amnestii zpochybnil předložené důkazy i rozhodnutí poroty. „Důkazy, které svědčí o Bakerově vině, jsou přinejlepším hodně útržkovité,“ řekl Bevin. „Nejsem přesvědčen, že byla v případě smrti Donalda Millse vykonána spravedlnost stejně tak, jako nejsem přesvědčen o tom, že předložené důkazy prokazatelně svědčí o Bakerově vině.“

S tím ovšem nesouhlasí soudce David Williams. Ten měl Bakerův případ na starost. „Snad nikdy jsem neviděl tak jasný případ, důkazů bylo neuvěřitelně moc,“ uvedl Williams pro Louisville Courier-Journal. Exguvernér Bevin zpochybnil důkazy i v dalších zmíněných případech, píše The Guardian.

Problematické je podle amerických médií především spojení, které je mezi Bevinem a Bakerovým bratrem Ericem, který v roce 2018 pořádal ve svém domě finanční sbírku právě na Bevinovu podporu, v níž vybral v přepočtu přes půl milionu korun. Právě tato událost vznesla pochyby, zda se nejednalo z Bevinovy strany o laskavost.

V dopise zaslaném republikánskému generálnímu prokurátorovi Danielu Cameronovi žádají šéf menšinové demokratické části senátorů Morgan McGarvey a člen sněmovny reprezentantů za stát Kentucky Chris Harris vytvoření vyšetřovacího týmu, který by prověřil udělené amnestie. Zaměřit by se podle návrhu pak tento tým měl právě na Bakerův případ.

„Pravomoc udělit milost získává politik jako zbraň v boji za spravedlnost. Pomáhá veřejným činitelům k větší odpovědnosti. Neměla by však sloužit k politickým laskavostem pro mocné přátele či sponzory politické kampaně,“ napsali v dopise McGarvey a Harris. „Podezření na korupci je v tomto případě silné a rozhodně by nemělo být přehlíženo a zametáno pod koberec.“



