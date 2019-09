Kalifornie a 23 států USA se vzpírá Trumpově ‚nezelené‘ politice. Ochráníme životní prostřědí, slibují

SAN FRANCISCO / PRAHA Příchod Donalda Trumpa do Bílého domu znamenal pro řadu Kaliforňanů prohru. V oblasti klimatu ubývaly regulace, v otázce imigrace zase přibývaly. Kalifornští zákonodárci se však rozhodli za svou vizi zeleného a otevřeného státu bojovat. A neustále prezidentovi ztěžují život.

„Kalifornie se neohne před prezidentovými bezohlednými a politicky motivovanými útoky na naše rozhodnutí odmítnout neekologické automobily. Budeme bránit zdraví našich dětí u soudu, ušetříme peníze spotřebitelů u čerpacích stanic a ochráníme naše životní prostředí,“ uvedl minulý týden kalifornský guvernér Gavin Newsom. Právě jeho stát totiž stojí v čele ekologického boje proti administrativě Donalda Trumpa.

Prezident se totiž rozhodl nedbat na varování vědců a poté, co nastoupil do úřadu, stáhl USA z pařížské klimatické dohody a následně zvýšil hranici povolených emisí pro automobily, aby pomohl upadajícímu těžkému průmyslu. Deník The Washington Post však v červenci přišel se zprávou, že se kalifornským zákonodárcům podařilo vyjednat tajnou dohodu se zástupci čtyř největších výrobců aut – Ford, Honda, Volkswagen aBMW –, že na území státu budou prodávat pouze automobily s nižší spotřebou, než požaduje Trumpova vláda. Kaliforňané navíc získali od automobilek slib, že se obecně na americkém trhu přizpůsobí kalifornským regulím.

„Raději se přizpůsobí tvrdším nařízením, než aby vyráběli dva typy motorů pro jeden trh,“ vysvětlila v podcastu The Washington Post reportérka Juliet Eilperinová. Podobně Kalifornie ponechala tvrdší regule i pro emise CO 2 . A ke Kalifornii se nakonec přidalo i dalších 14 států. Federální vláda se minulý měsíc pokusila přísnější pravidla těmto státům zakázat, nyní tak obě strany směřují k soudu. Podle informací deníku The Guardian se na stranu Kalifornie připojilo celkem 23 států.

Americký prezident Donald Trump se na summitu za klimatickou akci v New Yorku příliš nebavil. Odešel po 10 minutách.

Nejde však o jediný klacek, který Kalifornie hodila prezidentu Trumpovi pod nohy. Jeden z nejliberálnějších států USA a administrativa prezidenta Trumpa se setkávají u soudu pravidelně. Poslední žaloba o ekologických regulích je již 60. soudním sporem.

Kandidatura za daňová přiznání

V posledních třech měsících se například kalifornští zákonodárci rozhodli, že každý kandidát, který si přeje zúčastnit se primárek (tedy voleb, z nichž vzejdou kandidáti na prezidenta z Demokratické i Republikánské strany) na území Kalifornie, musí zveřejnit svá daňová přiznání. A právě to prezident Trump již několik let odmítá, přestože je to tradicí.

Nový zákon požaduje, aby všichni kandidáti předložili daňová přiznání za posledních pět let do listopadu letošního roku, aby se mohli účastnit březnových primárek. „Jako jedna z největších ekonomik na světě a domov každého devátého amerického voliče máme povinnost tyto informace po prezidentských a guvernérských kandidátech požadovat,“ uvedl k rozhodnutí guvernér Kalifornie Newsom.

Začátkem srpna prezidentovi právníci dali novou legislativu k soudu. „Ústava jasně říká, jaké jsou předpoklady pro kandidaturu na prezidenta, a státy nemohou přidávat další požadavky,“ uvedl pro média Tim Murtaugh z prezidentovy volební kampaně.

Boj s migrací

Liberální vedení Kalifornie se s představami Donalda Trumpa o USA neshoduje ani v otázce imigrace, na níž prezident postavil značnou část své volební kampaně a po nástupu do funkce značně posílil pravomoci federální pohraniční stráže.

Její fungování ale do značné míry závisí na spolupráci s místními úřady a právě zde Kaliforňané odmítli spolupracovat. V dubnu 2017 kalifornský senát schválil zákon, podle kterého nesmí státní ani místní policisté vynakládat jakékoliv finanční zdroje na spolupráci s federálními imigračními úřady. Zablokovat Kaliforňané chtěli i stavbu zdi na hranici s Mexikem, ale Nejvyšší soud nakonec rozhodl ve prospěch prezidenta.

Přestože se podle průzkumů většině Kaliforňanů kroky Trumpovy administrativy nelíbí, opustit federaci a vyhlásit nezávislost chce jen malé procento lidí. Podle studie Kalifornské univerzity v Berkeley by pro vyhlášení nezávislosti na USA hlasovalo 44 procent demokratických voličů a pouhých 15procent republikánů. Pro magazín Time tento stav hezky shrnul senátor Kevin de León: „Nemůžeme se odtáhnout, musíme vést.“