Amerika si konečně přiznává realitu, myslí si velvyslanec v USA Kmoníček

New York/Praha Spojené státy si přestávají samy o sobě i o světě lhát. A tento náraz na realitu společnost tříští. Nadále ale mají ambici vést západní svět. Současně už vědí, že zaspaly, říká v rozhovoru pro LN o nynějším stavu velmoci český velvyslanec v USA Hynek Kmoníček.

LN: EU se prezentuje jako lídr globální klimatické politiky, naopak americké ambice jsou střízlivější. Co lze očekávat od summitu OSN na toto téma?

Spoustu slov a mediální show okolo švédské teenagerky, která starce kolem sebe vyzve k respektování vědy, kterou zatím neměla čas vystudovat. Klimatické změny už nás dohonily a my se nadále přeme o to, jaká je jejich skutečná příčina. Řešením nebude summit, ale změna chování u největších znečišťovatelů. A ti zdaleka nejsou primárně na Západě.

Lidská přirozenost je už taková, že každou krizi začíná řešit teprve, až když plně propukne, ani o minutu dříve. Sloužil jsem mnoho let v OSN, a proto se takzvané přelomové summity dostaly pod moji osobní hranici vzruchu.