Trump odstartoval kampaň na Ukrajině. Požadoval, aby Zelenskyj vyšetřoval jeho politického rivala kvůli korupci

KYJEV Pro Ukrajinu jsou v současnosti vztahy se Spojenými státy absolutní diplomatickou prioritou, koncem srpna ale zaznamenaly několik otřesů. Nejprve Američané projevili nespokojenost s plány na prodej letecké továrny do Číny. Poté navštívil Kyjev bezpečnostní poradce Bílého domu John Bolton, který však byl vzápětí odvolán.

Ihned poté americký prezident Donald Trump zmrazil vojenskou pomoc Ukrajině ve výši 250 milionů dolarů (6 miliard korun), aniž by uvedl rozumný důvod. Pouze The Washington Post citoval anonymně jednoho z úředníků, že podle Trumpa „Je stejně zbytečná a jen dráždí Rusko.“ A americký prezident s odvoláním na hurikán, který se blížil k Floridě, nepřijel na připomínku vypuknutí druhé světové války ve Varšavě. Kde se měl, mimo jiné, potkat i s prezidentem Ukrajiny Volodymyrem Zelenským.

Teď se začíná vyjasňovat, že přinejmenším některé tyto záležitosti spolu souvisí a mohou mít prostý a přitom překvapivý důvod – Trump tlačil na Ukrajinu, aby zkompromitovala jeho možného rivala v příštích prezidentských volbách v roce 2020.

Divoká spolupráce

Vše se mělo stát během telefonátu 25. července, krátce poté, co Zelenského strana Sluha národa zvítězila v parlamentních volbách. Trump ze své iniciativy volal Zelenskému a obsah telefonátu následně nahlásil neznámý whistleblower (pravděpodobně z řad tajných služeb) nadřízeným. Podrobnosti z telefonátu se pak v pátek objevily pátek v článku deníku The Wall Street Journal.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský.

Trump podle něj nabádal Zelenského, aby ukrajinský stát spustil vyšetřování Huntera Bidena, syna Joe Bidena viceprezidenta Trumpova přechůdce Baracka Obamy. Současný americký prezident prý během telefonátu osmkrát vyzval Zelenského ke spolupráci se svým právníkem Rudym Giulianim.

Přitom ani Trump ani Guliani nepopřeli, že by se o kauze Biden nebavili. „ Ta konverzace byla částečně gratulace, částečně jsme mluvili o korupci. To, že se takové věci dějí, je známé a my nechceme, aby se na ní podíleli naši lidé jako viceprezident Biden a jeho syn na Ukrajině,“ hájil se Trump v neděli.

Giuliani pak ve vysílání Fox News mluvil o vyjednávání Huntera Bidena v Číně, z něhož měla mít prý Bidenova rodina profit 1,5 miliardy dolarů (35 miliard korun) a argumentoval i spojením Bidenů s miliardářem a sponzorem neziskového sektoru George Sorosem.

Trump však v tomto případě má i ostrou munici. Hunter Biden se v roce 2014 vrhl na společné podnikání v ukrajinské firmě Burisma Holdings, která se zabývala těžbou plynu. Jejím hlavním majitelem byl Nikolaj Zločevskij, exposlanec Strany regionů a exministr ekologie z éry majdanem svrženého ukrajinského lídra Viktora Janukoviče.

Není nic zvláštního, že Zločevského firma se po změně poměrů stala cílem pozornosti vyšetřovacích orgánů. Byl tu ale Joe Biden, který koordinoval americkou politiku vůči Ukrajině v situaci, kdy Kyjev potřeboval podporu USA kvůli konfliktu s Ruskem a urychlenému budování efektivní armády. A byl to Joe Biden, kdo si vymohl odvolání generálního prokurátora Ukrajiny Viktora Šokina ultimátem, že jinak země nedostane od USA garance na miliardovou půjčku: „Za šest hodin odjíždím a jestli prokurátor nebude odvolán, nebudou peníze,“ pohrozil podle svědkůp v únoru 2016 ukrajinskému vedení, které pak opravdu Šokina z funkce odstranilo.

Impeachment zatím ne

Biden odůvodňuje své tehdejší kroky neudržitelností situace ohledně korupce, Šokina už půl roku před tím veřejně kritizoval tehdejší americký velvyslanec Geoffrey R. Pyatt. Připomíná také, že se svým synem nikdy ani nemluvil o jeho podnikání a dosavadní vyšetřování na Ukrajině nic nezákonného neukázalo. Přesto tu visí stín střetu zájmů, stejně jako je nestandardní Trumpův telefonát.

Joea Biden má podle průzkumů mezi uchazeči o prezidentskou nominaci Demokratické strany největší šanci.

Biden vyzval Trumpa ke zveřejnění přepisu rozhovoru se Zelenským: „Američané by tak mohli sami celou záležitosti posoudit,“ prohlásil Biden. A jedná i Kongres, po jeho nátlaku Trumpova administrativa odblokovala zmrazenou vojenskou pomoc.

„Žádal cizí vládu k útoku na náš volební systém. Je čas odsoudit toto nezákonné jednání a začít proces impeachmentu,“ prohlásila o Trumpovi senátorka Elizabeth Warrenová, která se také ve prezidentských volbách hodlá ucházet o post nejvyšší. Podle člena Sněmovny reprezentantů Adama Schiffa by tento krok měl přijít, pokud se Trumpovo vměšování do volebního systému prokáže. Na impeachment však zatím není v Kongresu dost sil – zatímco sněmovnu ovládají demokraté, kteří by si takové řešení přáli, Senát nadále mají v rukou republikáni.