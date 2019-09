Summit o míru na Donbasu se uspořádá v Paříži, na datu se Moskva s Kyjevem ještě neshodla

Kyjev/Moskva Summit normandské skupiny o míru na východě Ukrajiny by se měl uskutečnit koncem září. V Kyjevě to v pátek prohlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Možné konání summitu „za určitých podmínek“ potvrdil v pátek i Kreml s tím, že termínem je říjen. Schůzka by měla být v Paříži. Normandská skupina sdružuje Francii, Německo, Ukrajinu a Rusko.

Putin rozšířil nabídku ruských pasů na celý Donbas. Zelenskyj na oplátku nabídl ukrajinské občanství Rusům Normandská skupina vznikla před třemi lety s cílem ukončit válku na Donbasu, kde od začátku konfliktu mezi ukrajinskou armádou a proruskými povstalci zahynulo přes 13 000 lidí. Naděje na nové produktivní setkání skupiny posílila nedávná výměna zajatců mezi Ukrajinou a Ruskem.

Zelenskyj v pátek řekl, že summit normandské skupiny by mohl přispět k vypracování mírového programu, který by obsahoval přesně formulované kroky budoucích opatření a závazný harmonogram. Prohlásil, že Donbas by se neměl stát novým Podněstřím, tedy separatistickým regionem s dlouholetou přítomností ruských vojáků. Kremelský mluvčí Jurij Ušakov v pátek prohlásil, že summit normandské skupiny by se mohl uskutečnit v říjnu v Paříži, datum prý bude stanoveno ve druhé polovině září. „Rusko je k summitu připraveno, ale nezbytné je splnění tří podmínek, a to i ze strany Kyjeva,“ řekl poradce. O datu se rozhodne ke konci září Podle Ušakova by se na Ukrajině měly oddělit jednotky bojující na frontové linii, mělo by být dosaženo dohody o zvláštním statusu povstaleckých zón a mělo by být předběžně domluveno, jaké výsledky normandský summit bude mít. O prvních dvou požadavcích se zmiňují už minské mírové dohody z roku 2015, jejich realizace ale zůstala z velké části na papíře. Zelenskyj prohlásil, že by se během září měl setkat s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Vyslovil se pro zachování protiruských sankcí, vyhlášených v USA a v Evropské unii v roce 2014 po ruské anexi Krymu a proruské vzpouře na Donbasu. „Je to svým způsobem daň ve prospěch míru, a dokud ho nebude dosaženo, musí zůstat,“ prohlásil Zelenskyj. Pokud jde o Krym, má Zelenskyj plány, jak ruskou anexi ukončit. Veřejně ale o nich nechtěl hovořit.