Trump se chce osobně zapojit do jednání o míru mezi Kyjevem a Moskvou, pokud budou mít zájem

Washington Americký prezident Donald Trump připustil možnost své osobní účasti na jednání o míru mezi Ruskem a Ukrajinou, pokud o to budou mít znepřátelené strany zájem. Řekl to v pondělí novinářům. Spojené státy by se podle něj mohly připojit k takzvané normandské skupině sdružující Ukrajinu, Rusko, Německo a Francii, která usiluje o zmírnění napětí vyvolaného ruskou anexí Krymu a povstáním v Donbasu.

Trump ocenil výměnu vězňů, která o víkendu přinesla svobodu 70 lidem zadržovaným v Rusku a na Ukrajině. „Je to velký, pozitivní krok. Když bude zapotřebí, abych se zapojil, zapojím se,“ konstatoval podle webu rozhlasové stanice Svobodná Evropa/Rádio svoboda (RFE/RL) šéf Bílého domu. CIA měla v Putinově aparátu agenta. Rusko už musel opustit, údajně kvůli Trumpově výřečnosti Rozšíření formátu normandské skupiny o Spojené státy, případně Británii, už delší dobu žádá Kyjev. Dlouho připravovaná výměna vězňů, kterou podpořili prezidenti obou zemí Volodymyr Zelenskyj a Vladimir Putin, podle ruských i ukrajinských médií otevřela cestu k nové schůzce normandské skupiny na nejvyšší úrovni. Moskevská média uvádějí, že by se mohla sejít v nejbližších týdnech. Do konce roku by se kromě toho mohla uskutečnit další výměna vězněných osob.