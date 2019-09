CIA měla v Putinově aparátu agenta. Rusko už musel opustit, údajně kvůli Trumpově výřečnosti

New York/Moskva Spojené státy před dvěma lety vyvezly z Ruska vysoce postaveného kremelského úředníka, který dodával do Washingtonu informace z nejbližšího okolí prezidenta Vladimira Putina. Oznámila to v noci na úterý televize CNN s odvoláním na hodnověrné zdroje. Televize jméno údajného špiona neuvedla, podle ruských médií jde o Olega Smolenkova, spolupracovníka Putinova poradce pro zahraniční politiku Jurije Ušakova.

Špion, zverbovaný údajně před desítkami let, byl z Moskvy do USA dopraven z obavy před prozrazením, uvedla CNN. Bezprostředním podnětem byla schůzka prezidenta Donalda Trumpa s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem v květnu 2017, při níž šéf Bílého domu hovořil o tajných informacích o Islámském státu v Sýrii, které CIA dostala z Izraele. Americká rozvědka pojala podezření, že kvůli Trumpově výřečnosti bude její kremelský agent ohrožen. Bratr Kim Čong-una donášel CIA. Zavraždili ho, když mířil za svým kontaktem Špion, kterým měl být Smolenkov, byl nejvýše postaveným agentem CIA v Kremlu, uvedla CNN. Měl přístup k Putinovi a mohl dokonce Američanům poskytovat fotokopie dokumentů přímo z jeho pracovního stolu. Informace dodával déle než deset let. Na doporučení Američanů měl Rusko opustit už v roce 2016, ale z rodinných důvodů to odmítl. List The New York Times (NYT) napsal, že ruský špion byl pro USA zvlášť cenný v době, kdy se Rusko začalo vměšovat do amerických prezidentských voleb. Jeho informace byly klíčové pro zjištění, že vměšování nařídil a organizoval sám Putin. List zdůraznil, že život ruského agenta je v ohrožení, a proto neuvedl jeho jméno ani místo pobytu v USA. Ruský list Kommersant ale v úterý napsal, že špionem je pracovník prezidentské kanceláře Oleg Smolenkov, který v červnu 2017 odjel s rodinou na dovolenou do Černé Hory a beze stopy zmizel. Deník zjistil, že Rus žije ve městě Stafford nedaleko Washingtonu i se svou ženou Antoninou, která rovněž pracovala v aparátu ruské vlády. Podle televize NBC dům, v němž Smolenkov žije pod vlastním jménem, střeží policejní agenti. CIA hledá zájemce přes Instagram. První fotkou je stůl plný věcí spojených s prací agentů Podle ruských zdrojů nemohl Smolenkov Američanům vyzradit nic důležitého, protože se zabýval provozními záležitostmi a logistikou. V době, kdy byl nynější Putinův poradce Ušakov velvyslancem v USA, pracoval Smolenkov na ambasádě spolu s ním. Vztah mezi nimi byl údajně přátelský, a Ušakov proto po návratu do Moskvy Smolenkova zaměstnal i v Kremlu. Mluvčí CNN Brittany Brammelová označila informace americké televize o ruském agentovi za nepřesné, mluvčí Bílého domu Stephanie Grishamová uvedla, že zprávy CNN „jsou nejen nesprávné, ale potenciálně i ohrožují lidské životy“.