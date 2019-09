Trump vyzval lídry ‚krvelačného‘ Íránu, aby se namísto výhružek starali o svůj lid

NEW YORK Žádný odpovědný stát by neměl subvencovat krvelačnost Íránu. Na zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku to řekl americký prezident Donald Trump v souvislosti se sporem o jaderný program Teheránu. Šéf Bílého domu zároveň vyzval lídry Íránu, aby se starali o svůj lid místo toho, aby vyhrožovali okolním zemím

Trump v úvodu své kritiky na adresu Íránu řekl, že Spojené státy nikdy nedopustí, aby Írán získal jaderné zbraně a doplnil, že z toho důvodu odstoupil od mezinárodní jaderné dohody s Íránem z roku 2015.

Budoucnost podle něj nepatří globalistům, ale vlastencům a silným suverénním státům. Spojené státy jsou podle něho nejmocnější zemí světa. Prezident přitom doufá, že svoji sílu nebudou muset nikdy použít. „Svobodný svět musí vzít za své své národní kořeny. Nesmí se je pokoušet vymazat nebo nahradit,“ vyzval Trump. „Budoucnost nepatří globalistům, budoucnost patří vlastencům,“ prohlásil s tím, že pro moudré politické lídry je na prvním místě budoucnost jejich vlastních lidí. Zdůraznil zároveň, že Spojené státy nevyhledávají s nikým konflikt, ale on bude vždy hájit jejich národní zájmy. Kritizoval rovněž čínské obchodní praktiky, jako je krádež intelektuálního vlastnictví. USA to podle něho už nedopustí.

Republikánský prezident Trump dlouhodobě razí vizi America First (Amerika na prvním místě) a prosazuje ji v zahraniční politice.