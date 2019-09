Budoucnost patří vlastencům, řekl Trump na Valném shromáždění OSN. Kritizoval i organizace pomáhající migrantům

New York (Od zvláštního zpravodaje LN) „Budoucnost nepatří globalistům, nýbrž vlastencům. Budoucnost patří suverénním zemím.“ Takto shrnul svou vizi světa americký prezident Donald Trump v projevu před hlavami státu a premiéry celého světa při zahájení Valného shromáždění OSN v New Yorku.

Každoroční zasedání se koná na pozadí několika krizí – klimatickou počínaje, přes obavy z obchodní války mezi USA a Čínou až k vyostřené situaci na Blízkém východě po nedávném útoku drony na Saúdskou Arábii konče. Ve všech těchto krizích je přitom klíčová role Spojených států. Proto se s velkým zájmem očekával právě projev prezidenta Donalda Trumpa na samotném zahájení.



Ten kritizoval globální elity, které podle něj zapomněly na vlastní země. „Nesmíme vymazat základ národů. Jestli chcete svobodu a demokracii, starejte se o ně doma, ve vlastních zemích,“ sdělil politikům americký prezident. Za velký problém současnosti pak označil nelegální migraci, která podle něj plodí kriminalitu, která ničí země původu i cílové země.

Trump Evropu nezmínil

„Mám vzkaz pro aktivisty, kteří podporují otevřené hranice: podporujete kriminální organizace, nadřazujete vlastní pocit ctnosti nad osudy pašovaných žen a dětí,“ prohlásil. „Když podkopáváte bezpečnost na hranicích, podkopáváte tím lidská práva,“ dodal šéf Bílého domu. O Evropě se v letošnímu projevu nezmínil.

Podle premiéra Andreje Babiše, který Českou republiku na Valném shromáždění OSN reprezentoval, není Trumpův projev dobrým signálem pro vztahy mezi Amerikou a Evropou v rámci obchodu.

Do budovy OSN na Manhattanu zavítaly, kromě Babiše, stovky hlav států a šéfů vlád z celého světa, například francouzský prezident Emmanuel Macron, britský premiér Boris Johnson, brazilský prezident Jair Bolsonaro či slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. Chybělo však několik klíčových hráčů světové politiky: především ruský prezident Vladimir Putin nebo čínská hlava státu Si Ťin-pching.

Brazilský prezident Bolsonaro na shromáždění OSN v New Yorku

Podle tradice byl prvním řečníkem prezident Brazílie. Jair Bolsonaro, kterému je přezdíváno tropický Trump, odstartoval svůj dlouhý projev tvrzením, že zachránil svou zemi před socialismem. Potom se ohradil proti kritikům, kteří tvrdí, že jeho vláda ničí amazonské pralesy.

„Lži médií vyvolaly v Brazílii vlnu patriotismu,“ prohlásil a kritizoval Francii a další západní země za jejich „koloniální postoj“, který nedbá přání místního obyvatelstva, které nechce žít v době kamenné. „Francie a Německo využívají 80 procent své půdy k zemědělství. Zatímco Brazílie využívá jen šest,“ řekl Bolsonaro s tím, že západní státy přece nemohou diktovat Brazílii, co má dělat se svou půdou a vracet ji zpět ke koloniální politice.

Premiér Andrej Babiš bude mít projev ve středu večer.

Babiš pozval Johnsona do Prahy

Předseda české vlády má v úterý na programu bilaterální schůzky s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a arménským premiérem Nikolou Pašinjanem, které proběhnou v pozdějších večerních hodinách. Ke schůzce se Zelenským Babiš dopředu řekl, že Ukrajina je pro Evropskou unii i Českou republiku důležitý partner, a že Česko má zájem na Ukrajinu vyslat obchodní misi. Dále prohlásil, že by se měla hledat cesta k urovnání vztahů Ukrajiny s Ruskem.

Podle informací LN by měl Babiš Zelenského pozvat na jednání V4 do Prahy, a zároveň tlumočit pozvání do hlavního města i od českého prezidenta Miloše Zemana.

Český premiér se v pondělí večer krátce poprvé setkal s britským premiérem Borisem Johnsonem. Tlumočil mu zájem zemí Visegrádu, aby se brexit vyřešil dohodou. Johnson mu měl slíbit, že přijede do Prahy.

První osobní setkání s premiérem @BorisJohnson. Během Klimatického summitu jsem mu zdůraznil, že Britové jsou naši strategičtí partneři, představil naše hospodářské výsledky a popsal sílu V4, která má zájem vyřešit brexit dohodou. Jsem rád, že slíbil, že nás navštíví v Praze. pic.twitter.com/GHXT4bY0RE — Andrej Babiš (@AndrejBabis) September 24, 2019

Andrej Babiš by společně s manželkou Monikou měl být v úterý večer (v noci na středu SELČ) hostem na recepci, kterou pořádá Donald Trump. Žádné jednání s americkým prezidentem na okraj recepce ale podle Babiše plánováno není.

Trump, který s Babišem jednal v Bílém domě letos 7. března, recepci pořádá právě u příležitosti zasedání Valného shromáždění OSN. Ještě předtím se Babiš zúčastní zahájení Politického fóra na vysoké úrovni o udržitelném rozvoji konaném pod záštitou VS OSN.