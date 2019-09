Amazonie není součástí světového dědictví, jde o útoky na suverenitu Brazílie, prohlásil Bolsonaro

NEW YORK Tvrzení, že by Amazonie byla součástí světového dědictví, je lživé. Na zasedání Valného shromáždění OSN to prohlásil brazilský prezident Jair Bolsonaro. Obvinil také některé státy, které ale konkrétně nejmenoval, z koloniálního jednání vůči Brazílii a z útoků na suverenitu jeho země.

Bolsonaro se v posledních měsících dostal do roztržky s několika evropskými státníky kvůli svému přístupu k ochraně deštných pralesů, které sužují nejhorší požáry od roku 2010. Na území Brazílie leží asi 60 procent amazonského pralesa, kterému se někdy přezdívá „plíce světa“.

Bolsonaro v úterý řekl, že požáry amazonský prales nedevastují a že to tvrdí pouze „lživá média“. Cizí státy se podle něj o dění v zemi zajímají kvůli brazilskému nerostnému bohatství a biodiverzitě, nikoliv kvůli právům domorodých obyvatel. „Neváhejte a přijeďte se podívat do Brazílie, velice se liší od toho, co vidíte v televizi a v novinách,“ uvedl Bolsonaro.

S hašením požárů v Amazonii pomůže armáda, rozhodl Bolsonaro. Pomoc nabídl i Trump Brazilský prezident, který si od nástupu do úřadu letos v lednu vysloužil kritiku za upřednostňování ekonomických zájmů před ekologickými, se v posledních měsících dostal do diplomatické roztržky zejména s francouzským prezidentem Macronem. Už dříve odmítl finanční pomoc na boj s požáry nabídnutou státy skupiny G7 s tím, že se jedná o koloniální vměšování. Kvůli neekologické politice brazilské vlády přitom letos snížilo svoje příspěvky na ochranu brazilských pralesů Německo a Norsko. Macron na Bolsonarovo nařčení ohledně kolonialismu v pondělí odpověděl, že zámořský department Francouzská Guyana sdílí s Brazílií 700 kilometrů dlouhou hranici, což z Francie činí v ochraně pralesů zainteresovaného hráče. Oznámil rovněž, že mezinárodní dárci uvolní 500 milionů dolarů (asi 11,8 miliardy korun) na ochranu lesů, včetně Amazonie. Paříž věnuje pětinu této částky. VIDEO: Amazonii dál devastují požáry. Brazilský prezident Bolsonaro viní neziskové organizace Od začátku letošního ledna do 19. září zaregistrovali v Brazílii o 56 procent více lesních požárů než ve stejném období minulý rok. Téměř polovina jich přitom zasáhla Amazonii. Mnoho požárů v brazilských pralesích je podle odborníků zakládáno úmyslně. Ekologové viní spekulanty, kteří prý porost vypalují v naději, že uvolněnou půdu budou moci prodat zemědělcům a farmářům. K jejich činnosti je přitom svými slovy prý nepřímo vybízí Bolsonaro, který dlouhodobě podporuje rozvoj ekonomiky v amazonské oblasti.