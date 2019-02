Havajský politik chce, aby lidé mohli kouřit od 100 let. ‚Tabákový průmysl je neuvěřitelně zlý,‘ říká

HONOLULU Havajský zákonodárce, který před začátkem politické kariéry pracoval jako lékař, chce prosadit, aby si lidé v této části Spojených států mohli cigarety kupovat od sta let. Jak připomněla na svých internetových stránkách britská BBC, v praxi by to znamenalo zákaz kouření pro drtivou část místní populace.

Demokrat Richard Creagan navrhuje, aby věková hranice, od níž lidé mají povoleno kouřit, vzrostla mezi lety 2020 a 2024. Cigarety považuje za jeden „z nejvíce smrtících předmětů v historii lidstva“. „Neuvěřitelně zlý tabákový průmysl“ podle něj vyvinul cigarety tak, aby byly vysoce návykové, i když si je vědom, že to je pro lidi smrtelné.



Na elektronické cigarety, žvýkací tabák a doutníky by se podle Creagana nový zákon nevztahoval. E-cigarety a doutníky havajský zákonodárce považuje pro pravidelné kuřáky za bezpečnější než běžné cigarety, i když americký Národní institut pro rakovinu varuje, že všechny tabákové výrobky jsou škodlivé a způsobují rakovinu. U kuřáků cigaret i doutníků hrozí podle institutu stejné nebezpečí rakoviny ústní dutiny a jícnu.

Předloni v lednu se Havaj stala prvním americkým státem, který navýšil věkový limit pro kouření na 21 let. Ve většině ostatních států je to obvykle 18 nebo 19 let.