76 let od svržení atomové bomby na Hirošimu: zástupci města prosili účastníky olympiády o minutu ticha, MOV odmítl

Japonská Hirošima si připomněla výročí 76 let od svržení americké atomové bomby. (6. srpna 2021) foto: AP

Hirošima si v pátek připomněla minutou ticha 76 let od svržení americké atomové bomby. Zástupci města prosili, aby minutu ticha drželi i účastníci olympijských her v Tokiu, Mezinárodní olympijský výbor to ale odmítl, napsala agentura DPA.