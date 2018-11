Hlídač připravil tokijskou zahradu o miliony. Bál se cizinců a tak nevybíral vstupné

TOKIO/PRAHA Hlídač v populární zahradě v samotném srdci Tokia připravil zařízení o miliony yenů. Příliš se totiž bál vybírat peníze za vstup od cizinců. Než aby riskoval, že na něj budou zahraniční turisté křičet, nechal je vstoupit. Celkem jich bylo kolem 160 tisíc.

„Nemluvím jiným jazykem a kdysi jsem se hrozně vyděsil, když na mě jeden cizinec začal hrozně křičet,“ řekl podle serveru SoraNews24 sedmdesátiletý hlídač zahrady Šinjuku Gjo-en zaměstnancům ministerstva.



Nejmenovaný muž, který je již v současnosti v důchodu, měl podle médií vybírat od dospělých návštěvníků zahrady vstupné 200 yenů (přibližně 40 korun). Za děti pak byl poplatek 50 yenů. V dubnu roku 2014 však s výběrem vstupného od cizinců přestal a během následujících dvou let do zahrady vpustil bez placení až 160 tisíc lidí.

Podle ministerstva životního prostředí, které má na starost správu zahrady, hlídač svým chováním připravil úřad přinejmenším o 25 milionů yenů, tedy v přepočtu 5 milionů korun.

Mazal údaje

Muž měl vydávat cizincům lístky, aniž by za ně platili. Po každém pracovním dni pak požádal svého kolegu, který měl přístup do databáze, aby vymazal prodej řady vstupenek. Docílil tak toho, že neexistoval rozdíl mezi počtem vydaných vstupenek a inkasovanými penězi.

Trik mu vycházel až do prosince loňského roku, kdy si jeden z jeho kolegů všiml jeho podivného chování při vydávání lístků cizincům a upozornil vedení. Podle deníku The Guardian poté přišel hlídač o desetinu svého platu. Následně, když požádal o odchod do důchodu, nabídl vrácení bonusu ve výši 300 tisíc yenů, tedy v přepočtu přibližně 60 tisíc korun.