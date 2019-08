Hořící Amazonie jako globální problém? Odpovědi na nejčastější otázky k ekologické katastrofě

Cílené zakládání ohňů využívají podle The New York Times (NYT) tamější zemědělci, aby rozšířili osevní plochy a pastviny. I když tato praktika je letos kvůli riziku rozšíření plamenů zakázána, satelitní snímky požárů naznačují, že ohně se šíří zejména na hranicích zemědělských oblastí a v místech, kde lidé prales již v minulosti „kolonizovali“. Taktiku založení požáru využívají i společnosti, které chtějí z prostor vyhnat domorodé obyvatelstvo a zahájit v lokalitě těžbu dřeva.

Podle brazilského novináře Silia Boccanery jsou ale požáry částečně v tomto suchém období očekávatelné, jen v mnohem menší míře. „Je to kombinace přirozeného procesu s tím, že některým místním nevadí založit požár, aby získali úrodnou půdu, a nedostatečným úsilím vlády, aby požárům předešla,“ vysvětlil podle serveru BBC Boccanera.



Existuje. Podle Brazilské satelitní agentury se zvýšil počet ohnisek požárů o 84 procent v porovnání se stejným obdobím za rok 2018. Od ledna do srpna odhalila agentura více než 74 000 požárů, ať už menších, či větších, což je absolutní rekord od začátku měření v roce 2013. Zatím ovšem není jasné, jestli jde o požáry, které by pohltily větší část území, protože nejsou dostupná podrobnější data a lesy stále hoří.

Situace je ale aktuálních satelitních snímků z družic NASA skutečně vážná a je plně srovnatelná s katastrofou na Sibiři, kde je situace podle ruských ekologů katastrofická. Ruští hasiči na oheň vůbec nestačí, z té obrovské masy stačili uhasit jen pouhá dvě procenta a s dalšími skoro sedmi procenty se dál potýkají.

Požáry v Brazílii se staly předmětem velkého mezinárodního zájmu a pomoc s jejich hašením už nabídl i americký prezident Donald Trump, který na Twitteru napsal, že se svým brazilským protějškem mluvil. „Pokud mohou Spojené státy pomoci s požáry amazonského pralesa, tak jsme připraveni asistovat,“ napsal na Twitteru šéf Bílého domu.

Německá kancléřka Angela Merkelová, francouzský prezident Emmanuel Macron i britský premiér Boris Johnson kvůli globálnímu významu amazonského pralesa situaci hodnotí jako mezinárodní krizi. Francie i Irsko dokonce hrozí, že pokud Brazílie nebude v boji s požáry ráznější, odmítnou ratifikovat dohodu o volném obchodu mezi EU a skupinou jihoamerických zemí Mercosur.

V reakci na to brazilský prezident v pátek podpisem dekretu umožnil nasazení armády do boje s požáry. Vojáci budou moci zasahovat v přírodních rezervacích, na území původních obyvatel pralesa i v pohraničních oblastech.

Our house is burning. Literally. The Amazon rain forest - the lungs which produces 20% of our planet’s oxygen - is on fire. It is an international crisis. Members of the G7 Summit, let's discuss this emergency first order in two days! #ActForTheAmazon pic.twitter.com/dogOJj9big