Incident v Černým moři byl ukrajinskou provokací, řekl Putin. Chce mluvit s Trumpem

Moskva Ruský prezident Vladimir Putin označil nedělní incident v Kerčském průlivu za provokaci, zosnovanou před ukrajinskými prezidentskými volbami, a to možná přímo prezidentem Petrem Porošenkem. S americkým prezidentem Donaldem Trumpem se chce v Argentině na okraji summitu G20 setkat.

„Pokud jde o incident v Černém moři, tak je to nepochybně provokace, zorganizovaná nynějším režimem - a domnívám se, že i stávajícím prezidentem - před prezidentskými volbami na Ukrajině v březnu příštího roku,“ prohlásil Putin na investičním fóru v Moskvě.



Dodal, že v předvolebních průzkumech se prezident Petro Porošenko „nalézá kdesi na páté příčce“ a hrozí mu, že se nedostane ani do druhého kola, a tak musí „cosi udělat, aby vyostřil situaci a vytvořil soupeřům, hlavně z řad opozice, nepřekonatelné překážky“, řekl podle agentury TASS.

Ruský prezident také pochválil pohraničníky, že zadržením ukrajinských narušitelů v Kerčském průlivu splnili svou povinnost: „Vojenské lodě vpadly do výsostných vod Ruské federace, neodpovídaly a nebylo jasné, co se chystají udělat. Jak měli pohraničníci jednat? Kdyby jednali jinak, všichni by skončili před soudem.“

V neděli Rusové u Kerčského průlivu ostřelovali a zadrželi tři lodě ukrajinského vojenského námořnictva a zajali jejich posádku. Kvůli incidentu vyhlásila Ukrajina v deseti pohraničních a pobřežních oblastech válečný stav a prezident Trump dal v tisku najevo, že uvažuje o zrušení připravované schůzky s Putinem.

„Doufám, že budu moci pohovořit s Trumpem v Argentině. Doufám, že můžeme jednat o překážkách obchodu. Trump obecně zastává pozitivní postoj,“ uvedl Putin podle agentury Reuters.

Putinův mluvčí Dmitrij Peskov již dříve naznačil, že Kreml se schůzkou nadále počítá.

Putin se opět ohradil proti západním sankcím. Ty podle něj poškozují i své tvůrce. „Mívali jsme se zeměmi Evropské unie, naším největším obchodním partnerem, obrat 450 miliard dolarů. Teď je to podle mého odhadu 236 (miliard dolarů),“ řekl. Uvedl také, že EU kvůli omezení obchodu s Ruskem přišla o 400.000 pracovních míst. „Cožpak to není rána pro ekonomiky států EU a pro lidi? Vždyť jde o rodiny, jejich příjmy, děti!“ zdůraznil.

Sankce postihly i Rusko, ale ekonomika země se jim mezitím dokázala přizpůsobit, a tak se hlavě státu zdá, že klady momentálně převažují nad zápory. Nicméně investory do Ruska lákal i slovy, že v ruských projektech bývá zisk „třikrát až čtyřikrát vyšší než na jiných trzích“.