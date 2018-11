‚Nelíbí se mi ta agrese.‘ Trump pohrozil zrušením schůzky s Putinem

Washington Americký prezident Donald Trump pohrozil, že by mohl kvůli nedělnímu incidentu v Kerčském průlivu zrušit plánovanou schůzku s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, která se má uskutečnit okraj summitu G20 v Argentině. Prezident to řekl v rozhovoru, který ve středu zveřejnil list The Washington Post. Představitelé dvacítky největších ekonomik světa se v Buenos Aires sejdou v pátek a v sobotu.

„Možná na tu schůzku nepůjdu. Nelíbí se mi ta agrese. Vůbec tu agresi nechci,“ řekl americký prezident v rozhovoru s deníkem The Washington Post. Zdůraznil, že nyní čeká na „úplnou zprávu“ svého týmu bezpečnostních poradců, na základě které rozhodne o dalším postupu.



Zpráva, kterou Trump očekává, se má týkat nedělního ozbrojeného incidentu v Kerčském průlivu mezi Černým a Azovským mořem. Ruské lodě tam zadržely tři plavidla ukrajinské armády, 24 členů jejich posádek poslal ruský soud v Simferopolu v úterý do vazby. Kyjev na incident reagoval vyhlášením válečného stavu v části země.

Trump už v pondělí uvedl, že se mu nelíbí, co se nyní děje mezi Ruskem a Ukrajinou, a ujistil, že na řešení pracuje spolu s evropskými politiky.

Bílý dům v úterý oznámil, že se Trump na okraj summitu G20 v argentinské metropoli hodlá sejít s řadou představitelů největších ekonomik světa. Kromě setkání s Putinem má zatím na programu také schůzky s německou kancléřkou Angelou Merkelovou, japonským premiérem Šinzóem Abem, tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem, jihokorejským prezidentem Mun Če-inem a indickým premiérem Naréndrou Módím. Sejít by se měl také s prezidentem hostitelské země Mauriciem Macrim. Na sobotní pracovní večeři s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem hodlá Trump jednat o obchodní dohodě mezi Pekingem a Washingtonem.