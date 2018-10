Indická letištní policie má příkaz méně se usmívat. Přílišná rozjásanost může zvýšit hrozbu terorismu

Dillí Letištní policie v Indii dostala instrukci, aby se její příslušníci méně usmívali. K tomuto pokynu vedly obavy, že přílišná rozjásanost by mohla budit dojem povrchního přístupu k plnění jejich povinností a v konečném důsledku zvýšit hrozbu teroristického útoku, napsal zpravodajský server BBC News.

Indické bezpečnostní síly pověřené ochranou leteckého provozu chtějí, aby jejich členové působili „spíše obezřetně než přátelsky“. Proto přejdou od „širokých úsměvů“ k „dostatečným úsměvům“, napsal list Indian Express.



Není to poprvé, co byli indičtí policisté vyzváni, aby změnili své chování. V červenci varovala policie státu Karnátaka, že její příslušníci musí zhubnout, jinak budou uvolněni ze služby. A v roce 2004 dostali policisté ve státě Mádhjapradéš zaplaceno za to, že si nechají narůst kníry, protože jejich nadřízení byli přesvědčení, že si tím zajistí větší respekt u obyvatel.