Šéf známého řetězce Café Coffee Day je mrtvý. Indická policie vylovila jeho tělo, mohl spáchat sebevraždu

„Je mi velmi líto, že jsem zklamal všechny, kteří mi důvěřovali. Dlouho jsem bojoval, ale dnes se vzdávám,“ stojí v dopise, který napsal Siddhartha v sobotu představenstvu firmy. Čelil totiž tlaku kvůli financím.



Founder & owner, Cafe Coffee Day (CCD), #VGSiddhartha's letter to employees and board of directors of CCD, states, "Every financial transaction is my responsibility...the law should hold me & only me accountable."; He has gone missing from Mangaluru, search operation underway. pic.twitter.com/0GJc5vmvYt