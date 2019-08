Indický pár se vzal z lásky. Měsíc po svatbě nechal otec nevěsty manžela zavraždit

Pranay Perumalla a Amrutha Varshiniová se poznali jako děti ve škole. Zatímco její rodina byla bohatá a mocná, tak Pranay byl dalitem neboli „nedotknutelným“, což je v indickém kastovním systému nejnižší a všemi opovrhovaná vrstva.

Když otec zjistil, že si jeho dcera dopisuje s dalitem, sebral jí mobil, notebook a přemístil ji na jinou školu, píše americký deník Washington Post. V následujících letech se Amrutha a Pranay setkali jen krátce při několika příležitostech. To jim ale nezabránilo, aby zažádali o vydání pasů a naplánovali společný útěk do Austrálie. Pár se oženil v přítomnosti několika přátel v indickém chrámu vedeném hinduistickou reformistickou skupinou, která je známa svou otevřeností ke všem kastám.

Her husband was hacked to death. "What did you do," she asked her father. https://t.co/DeCqNBDJB2 pic.twitter.com/6YzvZCsoWj