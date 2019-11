Indové chodí do baru na čistý kyslík. Za 15 minut dýchání zaplatí téměř 100 korun

Dillí Velkým hitem v indickém Dillí se staly takzvané kyslíkové bary, kam lidé chodí inhalovat čistý kyslík. Za patnáct minut lidé zaplatí v přepočtu 95 korun.

Kyslíkové bary The Oxy Pure nabízí čistý vzduch. V podniku personál svým zákazníkům do nosu zavede trubičky, skrze které inhalují kyslík. Trubičky vedou do nádoby, kde probublává speciální tekutina. Mohou si vybrat i některé vůně: například levanduli, mátu, eukalyptus nebo lemongrass, píše The New York Times.

Jednou ze zákaznic kyslíkového baru je i Lisa Dwivediová. Chodí tam kvůli nateklému hrdlu, rýmě a očím, které ji pálí.

„Nevím, jestli je to jen psychické, ale dělá mi dobře, když vím, že inhaluji čistý kyslík, i když je to jen patnáct minut,“ řekla Dwivediová. Další zákaznice Shivani Chopraová uvádí, že se kvůli znečištěnému ovzduší cítí ve stresu a kyslíkový bar ji doporučil bratranec.

Podnik si účtuje za 15 minut inhalování 300 rupií, což je v přepočtu asi 95 korun.



„Myslím si, že 300 rupií je příliš mnoho, protože ne každý si to může dovolit,“ říká další ze zákazníků Prem Jain. Majitel baru Aaryaveer Kumar v reportáži pro BBC zdůrazňuje, že znečistění v Dillí dosáhlo nebezpečného stupně. A že po patnácti minutách inhalace se podle něj lidem uleví a tělo se za tu dobu zbaví škodlivin.

Doktoři jsou však k účinnosti kyslíkových barů skeptičtí. „Je těžké říci, jak moc efektivní jsou. Naším problémem je špatná kvalita vzduchu, a ne nedostatek kyslíku,“ míní doktor Ashish Jain.

„Bary jen vydělávají na lidském strachu,“ dovává.

V mnoha oblastech severní Indie se kvalita vzduchu rychle zhoršuje. Stav ovzduší v metropoli Dillí je dokonce tak vážný, že představitelé města museli tento měsíc vyhlásit stav nouze. Úřady také tento měsíc už podruhé uzavřely školy. Dále se ve městě reguluje doprava a jsou zakázané stavební práce.