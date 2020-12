Itálie bude proti covidu očkovat v designových stavbách. Skeptici namítají, že jde o vyhazování peněz

ŘÍM/PRAHA Vakcinační centra na Apeninském poloostrově budou mít podobu designových pavilonů, které vyrostou v každém italském městě. Otázky nad efektivitou procesu ale zůstávají.

Krása a špičkový design jsou zaručeny, zda to ovšem bude dobře fungovat, není jisté. Stovky let starý rozpor v jádru italské společnosti se vyjevil v nečekaně současné souvislosti: jde o očkovací centra proti nemoci covid-19 vyvolané šířením nového typu koronaviru.



Začátkem týdne totiž Domenico Arcuri, zvláštní pověřenec italské vlády pro koordinaci opatření proti šíření viru, ve spolupráci s elitním architektem Stefanem Boerim představil podobu vakcinačních center, v nichž se budou moci Italové nechat očkovat proti nemoci covid-19. Jde o kruhové dřevěné pavilony potažené nepromokavou textilií s výrazným symbolem růžovofialové prvosenky (petrklíče).

Podle Boeriho, jehož architektonické studio design pavilonů vytvořilo, je prvosenka symbolem vznešenosti a nového začátku. „Nechat se naočkovat bude výrazem občanské zodpovědnosti a současně nového života. Jestliže nás koronavirus přikoval do interiéru našich domovů, vakcína nám umožní opětovný kontakt s vnějším světem,“ napsal v tiskovém prohlášení Boeri. Při představování projektu nechyběly odkazy na velké italské umělce minulosti: Boeriho prý inspirovala socha Dáma s kyticí slavného italského renesančního malíře a sochaře Andrei del Verocchia a Arcuri při ceremonii citoval slavného režiséra Piera Paola Pasoliniho: „Itálie je zemí bouřek a petrklíčů.“

Očkovacích center podle Boeriho designu vyroste po celé Itálii na 1500, objeví se tedy prakticky v každém městě včetně těch malých. A nepůjde o ledajaké lokace: Boeriho pavilony budou stát na nejprestižnějších místech, na hlavních náměstích či v sousedství středověkých dómů.

Italská vláda věří, že pomocí informační kampaně s výrazným estetickým nábojem se jí podaří přimět velkou část populace k tomu, aby se proti nemoci covid-19 nechala naočkovat. To ale v zemi, kde se v posledních letech mimořádně rozšířil odpor proti různým druhům očkování (včetně těch proti prokazatelně smrtelným chorobám, jako jsou spalničky), nemusí být snadné. Podíl očkovaných osob dokonce před časem klesl pod hranici 80 procent, což v roce 2019 italskou vládu po dlouhých politických rozepřích přimělo k reaktivaci povinného očkování pro děti.

Co do ochoty nechat se očkovat proti nemoci covid-19 patří Italové mezi průměrně skeptické národy – nedávný průzkum publikovaný agenturou Ipsos ukázal, že vakcínu by si do těla nechalo dobrovolně vpravit asi 70 procent obyvatelstva. To je úroveň, kterou mnoho odborníků uvádí jako minimální nutnou k vytvoření kolektivní imunity. Itálie patří k zemím, které byly šířením koronaviru dosud postiženy vůbec nejhůře. Epidemie na jaře tvrdě zasáhla zejména severní regiony, v březnu a dubnu tam na mnoha místech zdravotnický systém pod náporem nových pacientů zkolaboval. Od začátku šíření nákazy země eviduje více než 1100 mrtvých na milion obyvatel (srovnatelné číslo pro Česko je 940).

Bude to fungovat?

Ihned po představení Boeriho pavilonů se ale ozvaly skeptické hlasy zdůrazňující, že jen pěkný design nestačí – aby celá očkovací akce k něčemu byla, musí mít propracovanou logistiku a centra musí být připravena včas. Doba se přitom krátí: Evropská léková agentura (EMA) chce vydat podmínečné povolení pro užití vakcín od firem Pfizer a BioNTech již v pondělí 21. prosince. To znamená, že očkovat by se mohlo začít již záhy po Vánocích.

Podle organizace FEU sdružující italské malé a střední podnikatele ve službách jde v případě Boeriho očkovacích pavilonů o vyhazování veřejných peněz za akci, kterou by šlo realizovat mnohonásobně levněji. Celkové náklady jen na výstavbu a provoz pavilonů se odhadují na 150 milionů eur (asi 4 miliardy korun).

„Zda se lidé budou moci nechat očkovat v maringotce, či v designovém pavilonu, na tom tolik nezáleží. Naopak podstatné je, kdy bude celá akce připravena, jak to bude zajištěno personálně a podobně – a to jsme se zatím od vlády nedozvěděli,“ argumentuje FEU.