Itálie eviduje už přes 50 000 úmrtí spojených s covidem-19, nejhůře postiženou oblastí je Lombardie

Řím Itálie eviduje už přes 50 000 úmrtí spojených s nemocí covid-19 a v Evropě je tak po Británii druhou zemí s takto vysokým počtem těchto úmrtí. Informovala o tom agentura Reuters. V celkovém počtu úmrtí spojených s covidem-19 je Itálie podle americké Univerzity Johnse Hopkinse šestá na světě.

Za poslední den oznámilo ministerstvo zdravotnictví 630 nových úmrtí v souvislosti s covidem-19, o den dříve jich hlásilo 562. Naopak nově nakažených se za posledních 24 hodin potvrdilo 22 930, což je méně než o den dříve, kdy to bylo 28 337 nově potvrzených nákaz. Za poslední den ale bylo provedeno 148 945 testů, o den dříve jich bylo 188 747 testů.



Celkem se v Itálii, která má 60 milionů obyvatel, potvrdilo 1,432 milionu nakažených koronavirem, který se poprvé objevil loni koncem roku v Číně. V počtu dosud zaznamenaných případů nákazy je Itálie osmá na světě. Úmrtí spojených s covidem-19 eviduje 50 453.

Pozitivní je ale zpomalení nárůstu hospitalizovaných pacientů, včetně těch na jednotkách intenzivní péče. V italských nemocnicích je nyní téměř 35 000 pacientů s covidem-19, z toho 3810 na jednotkách intenzivní péče.

Nejhůře postiženým italským regionem zůstává Lombardie.

Vláda přemýšlí nad uzavřením sjezdovek i na Vánoce

Italská vláda kvůli aktuální situace kolem pandemie zvažuje, že nechá o Vánocích ještě zavřené sjezdovky. Tento plán ale v pondělí kritizovaly severoitalské alpské regiony. Také slavní lyžaři Alberto Tomba a Federica Brignoneová vyzvali vládu, aby sjezdovky v zemi na Vánoce byly otevřené. Informovala dnes agentura ANSA.



„Lyžování je individuální open-air sport par excellence,“ citovala ANSA olympijského vítěze Tombu. „Nošení roušek navíc není problém, protože při lyžování stejně obvykle používáte ochranu úst a obličeje,“ dodal. Také lyžařka Brignoneová řekla, že sjezdovky by měly být na Vánoce otevřené. „Byl by to dobrý pozitivní signál pro každého, uzavření způsobí nevratné škody,“ dodala.

Sjezdovky jsou v Itálii nyní zavřené. Plán na možné uzavření sjezdovek i o Vánocích kritizovali podle agentury APA šéfové několika regionů. Podle nich hrozí, že provozovatelé tamních skiareálů se dostanou ještě do horší ekonomické krize.

„Zavřít sjezdovky přes Vánoce by byl pro podnikání v horských oblastech rozsudek smrti. Zatímco v sousedním Rakousku, Švýcarsku a Francii se bude lyžovat, v Itálii bude vše zavřené?“ uvedl Massimo Sertori, poradce regionální vlády v Lombardii. Dodal, že úřady v severoitalských regionech přijaly opatření, aby tam bylo lyžování z epidemického hlediska bezpečné.

Manuál pro bezpečné lyžování v době pandemie covidu-19 přijala v pondělí konference vedení italských regionů, uvedla ANSA.

Šéf regionální vlády Benátska (Veneto) Luca Zaia vyzval v této otázce ke společnému evropskému řešení. „Bylo by absurdní, kdyby sjezdovky u nás zůstaly zavřené a například ve (švýcarském) Svatém Mořici by se normálně lyžovalo,“ řekl Zaia.

Předseda vlády regionu Piemonte (Piemont) Alberto Cirio vyzval ke kompromisu - aby se otevřely sjezdovky a bary a restaurace u nich zůstaly zavřené.