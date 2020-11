Koronavirus se v Itálii objevil pět měsíců před první potvrzenou nákazou, zjistili vědci studující rakovinu plic

Milán Vědci z National Cancer Institute provedli studii, ze které vyplývá, že se koronavirus z Číny do Itálie rozšířil nejspíše dříve, než se původně myslelo. Nová studie uvádí, že se virus musel v Miláně objevit již v září loňského roku, tedy pět měsíců před prvním potvrzeným italským nakaženým, a dokonce tři měsíce předtím, než vypukla epidemie v Číně.

Itálie hlásila své první případy nákazy koronavirem koncem ledna 2020, poté už se zemí přehnala první vlna epidemie, která zasáhla obzvláště tvrdě severní část země.

Vědci zkoumali vzorky krve zhruba tisícovky bezpříznakových lidí, kteří se účastnili původní studie rakoviny plic od září 2019 do následujícího března. Podle The Independent se přibližně u jedenácti procent vzorků objevily protilátky na koronavirus.

„Hlavním zjištěním je, že lidé bez příznaků byli po testech pozitivní a také měli v těle protilátky, které byly schopné virus zabít. To znamená, že nový typ koronaviru se může v populaci šířit velmi dlouho,“ uvedl spoluautor studie Giovanni Apolone pro The New York Post.

Čtrnáct procent ze zmíněných vzorků potvrzujících nákazu covidem pocházelo ze září loňského roku a zhruba 30 procent z druhého únorového týdne.

„Tato studie dokazuje velmi časný nástup koronaviru a jeho rozšíření v Itálii mezi jedinci, ještě několik měsíců před identifikací prvního pacienta,“ uvedli vědci.

Různé studie potvrdily přítomnost koronaviru i v jiných zemích Evropy ještě předtím, než bylo ohlášeno vypuknutí epidemie. Například ve Francii ošetřovali pacienta s covidem zhruba o měsíc dříve, než byl potvrzen tamní první případ nákazy koronavirem.