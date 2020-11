Plaga vysvětlil, kdy se studenti vrátí do škol. Gymnazisté a žáci 2. stupně ZŠ začnou střídavou výukou

Praha Závěrečné ročníky základních, středních a vyšších odborných škol se vrátí k prezenční výuce ve čtvrtém z pěti stupňů rizika nákazy covidem-19 podle protiepidemického systému PES. Spolu s jejich návratem se ve středních a vyšších odborných školách obnoví praktická výuka pro skupiny do 20 lidí a na druhém stupni základních škol a nižším stupni víceletých gymnáziích se třídy budou po týdnech střídat ve výuce na dálku a z domova. Na pondělní tiskové konferenci to dnes novinářům řekl ministr školství Robert Plaga (za ANO).

Na vysokých školách se podle něj při čtvrtém stupni rizika covidu-19 obnoví praktická a laboratorní výuka pro skupiny do 20 lidí a umožní se individuální konzultace. O tom, zda se současná opatření zmírní na čtvrtý stupeň by se podle Plagy mělo rozhodnout tento týden.



Školy jsou nyní kvůli epidemii covidu-19 zavřené a je v nich povinná výuka na dálku. V provozu zůstaly pouze mateřské školy a takzvané krizové školy, kam docházejí děti zdravotníků, hasičů či policistů. Plaga již minulý týden oznámil, že tuto středu se do lavic vrátí první a druhé třídy základních škol a všechny ročníky speciálních škol.

Roušky budou i ve třídách do 2. úrovně rizika covidu, ve druhé úrovni budou mít výjimku 1. stupně ZŠ. V nejnižším riziku budou roušky jen na chodbách.

Ministerstvo školství neuvažuje kvůli covidu o zkrácení letních prázdnin ani o rušení jarních prázdnin. Plaga si umí představit letní doučovací kempy.



V současnosti se opatření v Česku vážou k nejvyššímu pátému stupni rizika, riziko nákazy odpovídá čtvrtému stupni.



Blatný v pátek uvedl, že riziko nákazy se snížilo z pátého stupně na čtvrtý. Pokud by se situace do středy nezhoršila, navrhl by vládě zmírnění současných opatření od příštího pondělí. To by podle tabulky k systému PES umožnilo obnovení prezenční výuky pro zbytek prvního stupně a střídání tříd na druhém stupni po týdnech.

Právě jsme spustili nový informační web k opatřením, která hlídá PES - https://t.co/Cr3EgQBG8k. Každý si zde snadno najde index rizika například ve svém okrese, ale i metodiku jeho výpočtu. Informace budou aktualizovány každý den. pic.twitter.com/vEq3g9MAt7 — Ministerstvo zdravotnictví (@ZdravkoOnline) November 16, 2020

Při třetí úrovni se umožní střídavá výuka i ve středních školách a do vysokých škol se budou moct vrátit první ročníky. Ve dvou nejnižších úrovních nákazy by školy fungovaly normálně s výjimkou univerzit třetího věku.

Tabulka ministerstva zdravotnictví se ve čtvrtém a třetím stupni rizika nákazy zmiňuje rovněž o možnosti výjimek při omezené výuce na druhém stupni, ve středních a vyšších odborných i vysokých školách. O jaké výjimky půjde, tabulka neupřesňuje. Plaga již dříve za svou prioritu označil třeba obnovení prezenčního vzdělávání pro poslední ročníky nebo praktické výuky.