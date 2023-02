Meloniová vládne v Itálii pragmaticky. Má v sobě daleko více Draghiho, než se čekalo

V minulých dnech žila Itálie především hudebním festivalem v San Remu. Velký zájem veřejnosti o tradiční soutěž zastínil i volby ve dvou klíčových italských regionech. V neděli začalo dvoudenní hlasování o složení nových parlamentů Lombardie a Latia. Právo volit mělo celkem 12 milionů lidí, což odpovídá čtvrtině voličů celé země. Lombardie s metropolí Milánem je ekonomickým motorem Itálie, Latium se rozkládá okolo Říma.

V obou regionech jsou favority na pozici guvernéra pravicoví kandidáti. Jejich úspěch by potvrdil dosavadní kurz premiérky Giorgie Meloniové, která se svou pravicovou koalicí úřaduje od loňského října a sama se do volební kampaně aktivně zapojila. V Lombardii i Latiu má její spojenectví dobré vyhlídky na vítězství i proto, že šlo do voleb se společným lídrem.

V Lombardii tak usiluje o znovuzvolení dosavadní guvernér Attilio Fontana, který je členem pravicové Ligy. Na rozdíl od jejího předáka, současného ministra pro infrastrukturu Mattea Salviniho, patří k jejímu umírněnému křídlu. Nikdy také nepřestal prosazovat tradiční politiku strany v podobě nízkých daní a co nejvstřícnějšího prostředí pro podnikatele.

Místní opozice se naproti tomu nedokázala shodnout na společném postupu. Umírněně levicová Demokratická strana (PD) i populisté z Hnutí pěti hvězd (M5S) sice podporují téhož kandidáta, jeho šance ovšem snižuje, že se k nim nepřidalo nově založené levicově liberální uskupení okolo bývalého premiéra Mattea Renziho, které vyslalo vlastní kandidátku.

Šance na úspěch v Latiu

Region Latium naproti tomu čeká s největší pravděpodobností politická změna. Dosud zde vládla PD, nyní má šanci na zvolení kandidát Bratři Itálie (FdI) premiérky Meloniové Francesco Rocca. I proti bývalému šéfovi celostátního Červeného kříže stojí rozdrobená levicová opozice.

Speciálně pro Lombardii připravila premiérka Meloniová těsně před volbami ještě „dárek“. Její vláda totiž schválila návrh zákona, který by dával regionům, které o to požádají, v některých záležitostech větší pravomoci. Něco takového dlouhodobě požadovali politici Ligy, zejména z ekonomicky silných oblastí jako Lombardie, Veneto (Benátsko) a Emilia Romagna. Jejich vlády už proto avizovaly, že chtějí s ústředím v Římě vyjednávat o konkrétních podmínkách.

Proti se ovšem ozvali zástupci chudších oblastí na jihu Itálie. Obávají se, že kvůli tomu dostanou v budoucnu méně prostředků ze společné pokladny. Před zhoršením kvality zdravotnictví či školství varoval již Vincenzo De Luca, guvernér Kampánie, největšího regionu italského jihu. Podle něho prý mohou vzniknout regiony první a druhé kategorie.

Meloniová zatím nezaváhala

První premiérka v italských dějinách doufá, že úspěch v Lombardii a Latiu upevní její pozici. Od okamžiku, kdy se ujímala vlády, vzrostla podpora pro její stranu na 30,5 procenta, přičemž ve volbách dostala 26,5 procenta.

Její dva partneři, Liga a Vzhůru Itálie (Forza Italia) bývalého premiéra Silvia Berlusconiho zůstávají s osmi procenty, resp. 6,8 procenta na nízkých hodnotách. Jejich lídři i proto zatím zůstávají loajální.

Během prvních sto dnů v úřadě si počínala Meloniová pragmaticky. Díky tomu se změnil hlavně zahraniční pohled na ni. Jestliže ještě před volbami panovaly obavy, že Itálie pod jejím vedením navýší své zadlužení, což by mohlo vyvolat krizi eurozóny, nyní mnozí konstatují, že „Meloniové vláda má v sobě daleko více Draghiho, než se čekalo“. Tím narážejí na jejího předchůdce v čele vlády, někdejšího šéfa Evropské centrální banky Maria Draghiho, jenž byl považován za záruku spolehlivosti.

Meloniová si zatím počíná pragmaticky, i pokud jde o plnění předvolebních slibů. Hlavně její dva partneři lákali voliče na projekty, jako bylo zavedení 15procentní rovné daně, rozsáhlá daňová amnestie či zdvojnásobení minimálních důchodů.

V zahraniční politice zůstává věrná slibu, že Itálie pod jejím vedením bude i nadále podporovat Ukrajinu, včetně dodávek zbraní. I zde dokázala udržet na uzdě své koaliční partnery, kteří v minulosti neskrývali obdiv k Rusku a jeho prezidentovi Vladimiru Putinovi.