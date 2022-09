Prasátko Peppa ovládlo italské volby. Pravici vadí lesbické medvědice

Nejvíc to vadí předsedkyni pravicové strany Bratři Itálie (Fratelli d’Italia, FdI) Giorgii Meloniové, která má dobré vyhlídky, že se stane první premiérkou v dějinách země. Podle političky, která se řadu let staví do role obhájkyně tradičních křesťanských hodnot, se seriál pokouší o „nepřípustnou genderovou indoktrinaci“ malých dětí. Po veřejnoprávní italské televizi RAI proto požaduje, aby zmíněný díl seriálu vůbec nevysílala.

Genderové téma přišlo na přetřes i během jediné televizní debaty mezi lídry obou hlavních politických bloků, Meloniovou a šéfem středolevé Demokratické strany (PD) Enrico Lettou.

Oblíbená dětská pohádka Prasátko Peppa.

„Nejsem homofobní, ale pro děti, které neměly v životě tolik štěstí, musí být zaručena nejlepší výchozí situace a stabilita a tu jim dají otec a matka,“ rozohnila se před televizními kamerami šéfka FdI. Tak jako v minulosti, zopakovala i tentokrát, že odmítá adopce dětí stejnopohlavními páry.

Její konkurent, někdejší premiér Letta, jí oponoval s tím, že „děti potřebují lásku.“ Následně dodal, že společnost musí být založena „na rozmanitosti, nikoli na unifikaci“.

Meloniová vede koalici pravicových stran, jejíž součástí jsou kromě její FdI i Liga exministra vnitra Mattea Salviniho a liberálně-konzervativní Forza Italia bývalého premiéra Silvia Berlusconiho. Pro volby, které se budou konat 25. září, jí aktuální průzkumy předpovídají zisk 45 procent hlasů. To by stačilo na většinu v obou komorách parlamentu.

Naopak spojenectví levicových stran vedené Lettou by získalo jen okolo 35 procent. A to ještě pouze za předpokladu, že s ním budou chtít spolupracovat levicoví populisté z Hnutí pěti hvězd (M5S). Ani tak by to ale zřejmě na většinu v Poslanecké sněmovně a Senátu nestačilo.

Byrokratický kolos a politický trpaslík

Debata Meloniové a Letty potvrdila jejich odlišné pohledy na budoucnost Evropské unie. Meloniová ji označila za „byrokratický kolos, který je zároveň politickým trpaslíkem“. Odmítla další integraci, Letta naopak prosazoval rozšíření většinového rozhodování ve Společenství. Kritizoval zejména Maďarsko, že v minulosti blokovalo důležitá rozhodnutí.

„Nikoli Maďarsko nebo Polsko jsou problém, ale Německo, jehož se nesmí nikdo dotknout, protože má socialistického kancléře,“ vmetla mu do tváře šéfka FdI. Meloniová oznámila, že chce změny v italském národním plánu, na jehož základě Itálie čerpá peníze z Fondu obnovy EU.