Polovina pacientů se z covidu úplně nezotavila. Nemocnice v Bergamu je svolává k opětovnému vyšetření

Bergamo První koronavirová vlna skončila, a tak italská nemocnice v Bergamu zahájila dodatečné lékařské kontroly u pacientů, kteří již koronavirus prodělali. Polovina z nich se totiž pořád necítí úplně uzdravena.

Pacienti, kteří si nemoc prodělali, jsou již negativní na koronavirus, ale téměř polovina si nepřipadá zcela vyléčena. A proto italští vědci a doktoři spouštějí další z výzkumů o covidu-19 a jeho dopadech na lidský organismus.

Podle The Washington Post italští doktoři říkají, že koronavirové onemocnění má zjevné důsledky pro celé tělo, ale každý pacient na nemoc reagoval jinak. Ke kontrolám se dostavilo prvních 750 původně hospitalizovaných pacientů a 30 procent z nich má stále potíže s dýcháním, dalších 30 procent má problémy s infekcí a srážlivostí krve. U několika z pacientů hrozí selhání orgánů, v některých případech virus nezanechal důsledky žádné.

Mimo fyzické následky se u pacientů rozmohly i psychické potíže jako posttraumatická stresová porucha, deprese, úzkosti, nespavost nebo naopak únava.

Někteří pacienti, kteří dříve byli soběstační, potřebují nyní výpomoc od rodinných příslušníků nebo jsou na vozíčku. Jiní pacienti byli moc slabí na to, aby zvládli lékařské vyšetření, a místo toho skončili znovu na pohotovosti.

U jednoho pětašedesátiletého pacienta došlo ke ztrátě krátkodobé paměti, magnetická rezonance mu našla léze na mozku. Další šedesátiletý pacient se zotavil docela dobře, ale spí v noci o 4 hodiny více než byl zvyklý, a občas během dne vytížením usne.

Bergamská nemocnice byla v březnu místem, kde se čekalo 16 hodin v čekárně na pohotovosti a 6 hodin na příjezd záchranky. V jednom okamžiku měla nemocnice celkem 92 pacientů připojených na ventilátorech (momentálním stav v celé Itálii je 143). Z plošného testování vyšlo najevo, že jedna čtvrtina z 1,1 milionu obyvatel bergamské provincie byla infikována koronavirem.



Nemocnice přijímala pouze ty nejakutnější případy a někdy musela propouštět pacienty, kteří nebyli ještě zcela uzdraveni, protože potřebovala uvolňovat lůžka. Přeš 400 lidí zemřelo v nemocnici, 220 po propuštění do domácího léčení.

„Pořád mám v hlavě obrázek plné pohotovosti, a jak přijelo osm sanitek najednou. Lidé plakali, naříkali a lapali po dechu,“ uvedla vrchní sestra Monica Casati pro The Washington Post.

Bergamský výzkum

„Cítili jsme povinnost vyšetřit pacienty znovu, bylo to pro nás přímo tsunami. To, co jsme viděli v březnu byla tragédie, a ne běžná hospitalizace,“ sdělila Dr. Venturreli z bergamské nemocnice pro The Washington Post.

Doktoři z bergamské nemocnice svým výzkumem zjistili, že potíže s dýcháním se u pacientů postupně zlepšují v porovnání, s čím si procházeli na záčátku nemoci, ale zjizvení plic zůstává trvalé.

Bergamská studie je jedna z několika pokusů na světě o výzkum důsledků koronavirového onemocnění. Studie z Německa zjistila, že ze 100 testovaných osob téměř čtyři pětiny měly srdeční anomálie po prodělání nemoci. Jiné probíhající studie se zaměřují na infikované, kteří nebyli hospitalizováni. Někteří z nich nadále trpí únavou organismu.