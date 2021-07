Izrael jako první na světě otestuje vakcínu v tabletkách. Mohlo by to znamenat revoluci v boji proti covidu

Vakcíně Pfizer nadále klesá účinnost, zní z Izraele. Před virem příliš neochrání, ale zabraňuje fatálnímu průběhu

Orální vakcínu vyvíjela od března izraelská farmaceutická společnost Oramed Pharmaceuticals společně s indickou firmou Premas Biotech, informaci o pozitivních výsledcích předklinické studie sdělil izraelskému serveru Jerusalem Post ředitel firmy Nadav Kidron. Tablety nazvané Oravax by měla veřejnosti podávat nemocnice v Tel Avivu.

Předklinická fáze testů proběhla podle izraelského listu úspěšně, vakcína údajně prokázala účinnost i proti nové delta variantě koronaviru. Látku schválila izraelská kontrolní komise (IRB), v nejbližších týdnech by údajně mělo další fázi povolit ministerstvo zdravotnictví. Stovky tablet pro účely klinické studie firma vyrobila v Evropě.

Vedení firmy Oramed Pharmaceuticals má od nové technologie velká očekávání. “Tato vakcína by měla být více účinná proti různým variantám covidu-19,” uvedl šéf izraelské společnosti Kidron. Odůvodnil to tím, že vakcína se soustředí na tři strukturální proteiny koronaviru namísto jednoho, jako tomu je u látek od jiných firem. Fungování technologie popisuje firma na svém webu.

Orální vakcína má dle ředitele společnosti Kidrona řadu výhod. Hlavní z nich je, že může být skladována v pokojové teplotě a snadno se převáží. Mimo to je možné si ji aplikovat samostatně, bez asistence odborníka. Proto má dle Kidrona Oravax potenciál stát se dostupnou a rozšířenou vakcínou, která by mohla pomoci usnadnit proces očkování. “Úspěch by znamenal revoluci pro celý svět,” dodal Kidron.

V klinické fázi testů se vakcína podá 24 dobrovolníkům, kteří nebyli očkovaní jinou látkou. Při pozitivních výsledcích se bude moci Oravax oficiálně autorizovat, začít sériově vyrábět a případně rozšířit do dalších zemí.

První dvě fáze klinické studie by měly trvat okolo šesti týdnů. Společnost chce následně získat povolení k nouzovému použití v zemích, kde je očkování pozadu. Ředitel Kidron zmínil, že by firma mohla tablety vyvážet například do států v Jižní Americe. “Myslím, že ty země, které mají pomalejší očkovací kampaň, získají orální vakcínu jako první,” dodal šéf Oramed Pharmaceuticals Nadav Kidron pro list Jerusalem Times.