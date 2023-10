Lidé mají strach zůstávat okolo Pásma Gazy, říká český diplomat. Izrael se podle něj nejvíce bojí dalšího terorismu

Diplomat a znalec Blízkého východu Cyril Bumbálek (43) patří mezi zkušené diplomaty, kteří se o region Blízkého východu zajímají dlouhou dobu. Absolvent pražských práv a arabistiky na Filozofické fakultě UK začínal v diplomacii jako specialista na Írán.

Lidovky.cz: Jaká byla neděle v Tel Avivu?

Standardně by to byl první pracovní den po svátcích. Město by bylo plné dopravy, obchody otevřené a lidé venku. To se tuto neděli nestalo. Na ulicích se pohybovalo jenom pár aut, školy byly zavřené. Řada lidí musela zůstat doma, protože se starali o děti. Zavřená byla i část obchodů a služeb. Lidé se drželi spíše doma. Čekají na signál, až bude všechno vyřešeno. Armáda a policie stále eliminuje bojůvky v oblasti poblíž Gazy.

Lidovky.cz: Mají tamní občané dost informací, co se děje?

Informace jsou roztříštěné. Jde o malé zemědělské komunity, které jsou vlastně v okolí města Sderot. Tam se bojovalo ze soboty na neděli. Nebylo přitom zcela jasné, že útočníky eliminovali. Různě se přeskupují a situace není úplně přehledná. Drželi se v jednotlivých domech, takže se postupuje relativně obezřetně.

Současně panuje poměrně velká obava, že teroristy, kteří přes hranice přešli se zbraněmi a ve vojenské výstroji, nepozorovaně doprovázeli i další útočníci. Ti mohou napadat izraelské občany. Pokusili se infiltrovat do Izraele, a zřejmě úspěšně, v civilních šatech.

Lidovky.cz: Čeho se Izraelci nejvíce obávají?