Jak se chovat při bouři? Rozdělit skupinu a stát na špičkách, radí náčelník Horské služby po tragédii v Tatrách

PRAHA Čtvrteční bouřková vlna, která se přehnala přes Tatry si vyžádala 5 lidských životů. Náčelník Horské služby Pavel Antl tak pro Lidovky.cz vysvětluje, jak se chovat v horách při bouři. Mimo jiné prý pomůže stát na jedné noze.

„V každém případě by lidé měli opustit vrcholy a hřebeny, pokud je to možné. V žádném případě by neměli pokračovat v túře či v lezení po feratách, tedy zajištěných cestách, kde je spousta ocelových lan,“ upozornil pro Lidovky.cz ústřední náčelník Horské služby ČR Pavel Antl.



V souvislosti se čtvrteční bouřkovou vlnou se jej server Lidovky.cz ptal, jak by se měli turisté zachovat, když je v horách zastihne bouřka. „Turisté by měli najít místo, kde se schovat, nebýt na otevřených pláních a už vůbec ne u vodních ploch,“ vysvětlil Antl. „Pokud jsme ve skupině, tak je i nutné tu skupinu rozdělit. Každý člen by měl mít kolem sebe prostor minimálně tři až pět metrů. Skupina tvoří možný prostor pro sjetí blesku.“

„Dále pak by měl mít každý jednotlivec možnost se schovat, přidřepnout si a vzhledem ke krokovému napětí, které vzniká při bouřce, mít nohy u sebe a dotýkat se země co nejmenší plochou. Stát na špičkách a úplně ideálně na jedné noze. To je z fyzikálního hlediska úplně nejlepší,“ dodal.

Pokračovat v túře pak náčelník horské služby doporučuje až momentu, kdy se bouřka vzdálí alespoň 10 kilometrů. „Dá se to celkem jednoduše spočítat. Když je prodleva mezi světelným bleskem a hromem minimálně 30 sekund. To odpovídá přibližně vzdálenosti deseti kilometrů,“ uvedl Antl.

Zároveň také doporučuje, aby turisté hlavně dopředu plánovali túry podle předpovědi počasí a případně za pomoci aplikací sledovali jeho vývoj. „Pokud se blíží bouřka, tak okamžitě opustit hřebeny,“ připomíná. Lidé se prý mohou bez okolků stavit i na stanicích Horské služby, kde mohou získat radu, jelikož záchranáři počasí neustále sledují.

Čtvrteční bouře zasáhla na polské straně Tater turisty, kteří se vydali na oblíbený horský štít Giewont, vysoký 1894 metrů. Na jeho vrcholku je umístěn železný kříž, do něhož často udeří blesk, proto je přítomnost na tomto místě při bouři nebezpečná. Stejně tak je riskantní výstup po trasách, u nichž jsou pomocné řetězy.

Šéf polské Tatranské dobrovolnické záchranné služby (TOPR) Jan Krzysztof řekl, že jeden blesk udeřil přímo do kříže ve chvíli, kdy se tam nacházelo hodně turistů. Když na místo dorazili záchranáři, zasažení lidé byli podle něj všude kolem vrcholku. Na Slovensku v Západních Tatrách zemřel český turista, kterého tlaková vlna po zásahu bleskem smetla ze štítu Baníkov (2178 metrů).