Žádné svržení vlády, jen ukázat na chyby. Prigožin znovu promluvil, lituje sestřelů

„Tažení jsme zahájili kvůli nespravedlnosti,“ řekl Prigožin na úvod jedenáctiminutového záznamu a připomněl, že hlavní motivací pro ozbrojenou akci vůči ruskému armádnímu velení a ministerstvu obrany byl údajný raketový útok ruské armády na pozice jeho žoldnéřů.

„Cílem našeho pochodu nebylo svrhnout ruské vedení. Výprava ale ukázala na závažné problémy v Rusku, zejména s bezpečností,“ dodal.

Podle Prigožina bylo záměrem akce pohnat k odpovědnost všechny, kteří se dopustili obrovských chyb během speciální vojenské operace. Prigožin v souvislosti s ruskou invazi dlouhodobě kritizuje především ministra obrany Sergeje Šojgua a náčelníka generálního štábu Valerije Gerasimova.

Ruské armádě rovněž vytknul, že „nedokáže ochránit zemi“ a poukázal na „bezpečnostní nedostatky“, které wagnerovcům umožnily za jeden den postoupit o 780 kilometrů, aniž by čelili většímu odporu.

„Ukázali jsme, jak měl vypadat postup loni 24. února,“ uvedl Prigožin s odkazem na první den ruského vpádu na Ukrajinu. „Během 24 hodin jsme urazili vzdálenost odpovídající vzdálenosti z výchozího bodu ruských sil do Kyjeva nebo do Užhorodu,“ konstatoval.

„Z toho vyplývá, že kdyby první ofenzívu na Ukrajině provedly síly jako ty naše, možná by bylo za den po všem. Úroveň organizace, kterou jsme předvedli, by měla odpovídat úrovni organizace ruské armády,“ pokračoval Prigožin.

Lídr žoldáků rovněž uvedl, že wagnerovci kvůli neshodám s ruským ministerstvem obrany chtěli původně ukončit 1. července svoji existenci. Všem totiž podle Prigožina došlo, že wagnerovci jsou fakticky určeni na porážku.

Skupina se podle něj také chystala koncem června předat v Rostově na Donu na jihu Ruska ministerstvu používanou armádní techniku. Právě kvůli údajnému útoku na tábor žoldnéřů se ale wagnerovci rozhodli k odvetě.

Nechtěli jsme prolévat krev, tvrdí Prigožin

„Cílem pochodu bylo nedopustit likvidaci Wagnerovy soukromé vojenské společnosti. Přestali jsme ve chvíli, když začalo být očividné, že by se prolilo mnoho krve. Rozhodli jsme se, že nám bude stačit pouze demonstrovat naše záměry,“ vysvětlil ukončení tažení Prigožin.

Připustil, že lituje sestřelení několika ruských vojenských letadel. „Mrzí mě, že jsme to museli udělat, ale bombardovali nás,“ podotkl. Portál Meduza v pondělí uvedl, že vzpoura si vyžádala životy třinácti ruských pilotů.

Prigožin neupřesnil, kde se nyní nachází, ani se nezmínil o svých dalších plánech. Svoji skupinu ale označil za nejzkušenější a nejschopnější uskupení v Rusku a možná i na celém světě. Dodal, že během sobotního tažení wagnerovce někteří civilisté šťastně vítali.

Jasné není ani to, zda se jeho žoldáci budou dál účastnit bojů na Ukrajině. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov v pondělí podle listu The Moscow Times řekl, že wagnerovci budou navzdory vzpouře pokračovat v operacích v Mali a Středoafrické republice. „Členové Wagnerova uskupení tam působí jako instruktoři. Tato práce bude pokračovat,“ řekl.

Wagnerovci v pátek večer a v sobotu podnikli tažení směrem na Moskvu proti podle nich zkorumpovanému a nekompetentnímu vojenskému vedení Ruska. Po uzavření dohody zprostředkované běloruským vůdcem Alexandrem Lukašenkem se ale nakonec stáhli.

Součástí dohody byla beztrestnost pro účastníky puče výměnou za jejich návrat do táborů i to, že se Prigožin přesune do Běloruska.