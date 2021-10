Johnson vsadil na zelenou ekonomiku. Británii má pomoci jádro i společný podnik s Gatesem

Britové podle Johnsona kráčí k bezuhlíkové budoucnosti, „aniž by si museli utahovat opasky“. Ostrovní země se stane „vodíkovým Katarem“ a pomocí chytrých investic – mimo jiné v partnerství s americkým miliardářem Billem Gatesem – bude do roku 2035 vyrábět elektřinu čistě z obnovitelných zdrojů.



Vítr od moře

Stěžejní roli mají v tomto plánu hrát offshorové větrné elektrárny. Těch už je podél britského pobřeží zhruba třicet – zejména v Severním moři. Do roku 2030 by jich ale mělo být čtyřikrát víc a celkově by měly disponovat instalovaným výkonem 40 gigawattů. Jeden gigawatt se pak podle přepočtu dostupného na serveru Energy.gov rovná výkonu dvou tisíc závodních automobilů.

„Zajistíme objemnější výrobu a tím snížíme náklady, abychom je dostali tam, kde jsme teď se solární energií a s větrnou energií ze zařízení umístěných na pevnině,“ uvedl Bill Gates při úterní konferenci investorů, kde vystoupil po boku britského premiéra. „Aby se daly rozšířit a díky tomu pak i snížit emise.“



Britská vláda do projektu plánuje investovat stovky miliard liber. Jen společný podnik s Gatesem ji přijde na 200 milionů, tedy 6,5 miliardy korun. Dalších 200 milionů poskytne Gates prostřednictvím své iniciativy Breakthrough Energy Catalyst. Ten dává dohromady koalici soukromých investorů, kteří chtějí podpořit inovace ve snaze mírnit klimatické změny.

Vedle toho Spojené království nadále počítá s jadernou energií. Plánuje se dostavba třetího reaktoru elektrárny Sizewell v přímořském hrabství Suffolk. K tomu 120 milionů liber (3,6 miliardy korun) má být uvolněno na vývoj malých modulárních reaktorů, které lze převážet pomocí nákladních automobilů.

Království vodíku

Druhým pilířem Johnsonova plánu má být zpracovávání vodíku a jeho další použití při topení či jako pohonu pro autobusy. Za tímto účelem chce britská vláda investovat dvě miliardy liber do inovativních programů zachycování uhlíku. Ty by totiž umožnily výrobu čistého vodíku ze zemního plynu. „Odpadkový“ uhlík by pak byl uskladněn pod zemí.

Stále ještě není jasné, jak přesně bude tento proces probíhat. O vysoce lukrativní zakázku se původně ucházelo pět energetických společností. Do finálního kola konkurzu postoupily podle deníku Financial Times dvě z nich – britsko-norská East Coast Cluster a italská HyNet.

Vyřazena, přesněji „ponechána v záloze“ naopak byla skotská společnost Scottish Cluster, což politiky Skotské národní strany vedlo k tvrzení, že soutěž byla politicky motivována. Podle jejich názoru je totiž konzervativní vláda v Londýně záměrně ekonomicky znevýhodňuje, aby předešla možnosti nového referenda o skotské nezávislosti.

Vodík se ve Spojeném království v omezené míře používá již nyní. Mezi lety 2002 a 2019 jezdila v Londýně pravidelná autobusová linka RV1 na vodíkový pohon. V červnu 2021 pak starosta Sadiq Khan oznámil objednávku prvních dvaceti tradičních double-deckerů poháněných vodíkem.

Klasickým autům odzvoní

Ve stejném roce, stejně jako poslední uhelná elektrárna mají z britských silnic kompletně zmizet auta se spalovacím motorem. Jejich prodej bude zakázán již o pět let dřív – v roce 2030.

Řešením má být podpora elektroaut. Vládní plán počítá ale i s tím, že do konce desetiletí Britové podniknou až polovinu všech cest po městě pěšky nebo na bicyklu. Proto plánuje masivní investice do cyklostezek a chodníků. Johnsonův plán působí velmi ambiciózně, až velkolepě. Objevují se však i skeptikové, a to dokonce přímo v nejvyšších patrech premiérova kabinetu.



Ministerstvo financí pod vedením konzervativce Rishiho Sunaka v úterý publikovalo dokument, ve kterém varovalo, že dle stávajícího plánu se v britském rozpočtu objeví 37miliardová mezera ročně, což je víc než bilion korun. Podle Sunaka bude jedinou cestou, jak tuto díru zalepit, zavedení nových daní a výrazné omezení investic do jiných sektorů.