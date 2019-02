K Islámskému státu se připojilo čtyřicet tisíc cizinců ze 110 zemí

Damašek/Bagdád S blížící se porážkou teroristického Islámského státu (IS) v Sýrii USA požádaly ostatní země, aby přijaly zpět muže, ženy a děti, kteří byli zajati na bojišti proti IS. Mnoho zemí ale váhá. Podle statistik, z nichž cituje server BBC, se k IS za dobu jeho existence připojilo 40 000 zahraničních bojovníků ze 110 zemí. Mezi těmi západními má primát Francie, odkud k IS odešlo skoro 2000 lidí.

Radikálové začali odjíždět do Iráku v roce 2003, kdy se vzedmula vlna sunnitského povstání po svržení tamního prezidenta Saddáma Husajna. K Al-Káidě, považované za předchůdkyni IS, se připojilo několik set cizinců. Mnohem víc lidí pak odjelo do Sýrie, když tam v roce 2011 začala občanská válka. Další vlna následovala, když IS v roce 2014 obsadil velké části severní Sýrie a Iráku a vyhlásil tam chalífát.



Podle OSN se k IS připojilo 40 000 bojovníků ze 110 zemí. Londýnské mezinárodní středisku pro studium radikalizace (ICSR) uvádí, že IS posílilo 41.490 cizinců, z nichž přes 32 800 byli muži, více než 4700 ženy a k nim patřilo 4640 dětí. Z tohoto rozboru vyplývá, že z blízkovýchodních a severoafrických zemí přišlo přes 18 800 lidí, z východní Evropy více než 7200, ze Střední Asie téměř 6000, přes 5900 ze západní Evropy, více než 1000 z jihovýchodní Asie, 753 z amerických států, Austrálie a Nového Zélandu, 447 z jižní Asie a 244 ze subsaharské Afriky.

Mezi cizinci ze západní Evropy bylo téměř 2000 Francouzů, skoro 1000 Němců, 850 Britů, zhruba 500 Belgičanů a přes 200 Švédů. K britské skupině patří 150 žen a 50 dětí.

Koalice, která od roku 2014 pod vedením USA poskytuje leteckou podporu v boji proti IS, se domnívá, že většina bojovníků je nyní buď po smrti, nebo v zajetí. Přesnější údaje o mrtvých cizincích chybí. Britská MI5 v říjnu 2017 oznámila, že za bojů v Sýrii a Iráku zemřelo 130 Britů.

Arabsko-kurdská koalice SDF, která proti IS bojuje v Sýrii, tento týden oznámila, že v jejích věznicích je 800 zahraničních bojovníků IS z téměř 50 zemí. K tomu 700 žen a 1500 dětí je v táborech pro uprchlíky. Jména těchto vězňů až na výjimky nejsou známa. Abdal Karím Umar ze SDF řekl, že si jeho koalice přeje, aby cizinci odjeli do svých zemí. SDF je považuje za časovanou bombu a Umar řekl, že zaútočí-li Turecko na SDF, jak pohrozilo, vypukne chaos a radikálové z věznic uprchnou.

Kromě lidí vězněných v Sýrii je asi 1000 cizinců drženo v Iráku. Není jasné, zda toto číslo zahrnuje ženy a děti. Podle Human Rights Watch bylo do loňského června souzeno v Iráku 72 žen. Obviněny byly za nelegální vstup a členství nebo nápomoc teroristické organizaci. Většina z nich byla shledána vinnými a odsouzena k doživotí nebo trestu smrti. Byly mezi nimi ženy z Turecka, Ruska, Francie a Německa.

Generální tajemník OSN António Guterres na začátku února řekl, že IS má v Iráku a Sýrii stále 14 000 až 18 000 bojovníků, mezi nimiž je 3000 cizinců.

ICSR došlo k závěru, že přes 7300 členů IS se už vrátilo do svých zemí. Bylo mezi nimi 256 žen a nimi odjelo 1180 dětí. Do loňského června se do západní Evropy vrátilo přes 1765 lidí z IS. Mezi nimi bylo 425 Britů, avšak jmenovitě jsou potvrzeny jenom dvě ženy a čtyři děti.

V Iráku a táborech spravovaných SDF je uvězněno na 2000 dětí. S mnohými jsou jejich matky, další jsou sirotci. Ani k těmto dětem se většina zemí nehlásí. Je těžké zjistit jejich národnost a odborníci je označují za bezpečnostní riziko.