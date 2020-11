K normálnímu životu bychom se mohli vrátit příští zimu, říká šéf firmy BioNTech stojící za slibnou vakcínou

Londýn Ugur Sahin, jedna z klíčových osob stojících za slibnou vakcínou na koronavirus od společností Pfizer a BioNTech, tvrdí, že k normálnímu životu bychom se mohli začít vracet příští zimu. Účinek vakcíny se prý výrazně projeví během léta 2021.

Podle BBC výkonný ředitel BioNTechu Sahin také řekl, že by se mohl změnit průběh pandemie, pokud by se dosáhlo vysokých čísel v počtu očkovaných lidí.

„Řada společností pracujících na vakcíně byla požádána, aby zvýšila dodávky tak, abychom mohli mít příští rok normální zimu. Cílem je tedy dodat stovky milionů dávek po celém světě do jara, což by už mohlo mít dopad v prevenci před onemocněním na koronavirus,“ sdělil Sahin pro The New York Post.

Minulý týden BioNTech ve spolupráci se společností Pfizer uvedly, že předběžná analýza ukázala, že jejich vakcína by mohla zabránit v nákaze covidem-19 až u 90 % očkovaných lidí. Testování se zúčastnilo zhruba 43 tisíc osob.

„Víme, že naše vakcína funguje, a s velkou pravděpodobností i jiné budou účinné. Takže toto je zpráva, která nejen mění způsob, jakým vakcíny vyvíjíme, ale také zvyšuje pravděpodobnost, že dokážeme pandemii dostat pod kontrolu,“ uvedl profesor Sahin.

Účinnost vakcíny byla výrazně vyšší, než vědci očekávali. Je jasné, že kompletní vývoj vakcíny čeká ještě řada překážek, ale podle odhadů vědeckých týmů by mohla být k dispozici již do konce roku 2020.

Profesor Ugur Sahin také uvedl, že by vakcína mohla snížit pravděpodobnost přenosu viru z člověka na člověka na polovinu, což by vedlo k značnému poklesu případů nakažení.



Vakcína byla již vyzkoušena v šesti zemích, podává se ve dvou dávkách s odstupem tří týdnů. „Pokud půjde vše podle plánu, začneme vakcínu dodávat do konce roku. Naším cílem je dopravit více než 300 milionů dávek do dubna příštího ruku, což by už mohlo začít mít účinky na probíhající pandemii,“ řekl profesor Sahin.

Příští týdny prozradí víc

Zatím není jisté, jakou bude mít člověk po druhé dávce vakcíny imunitu, ani jak bude látka působit na starší generaci. Vše bude podle Sahina zřetelnější v následujících třech týdnech.

Mezi dosud zaznamenané vedlejší účinky patřily mírná nebo středně vyšší bolest v místě vpichu po dobu několika dní nebo mírná až střední horečka po přibližně stejnou dobu.

„Nezaznamenali jsme žádné jiné vážnější vedlejší účinky, které by vedly k pozastavení nebo úplnému zastavení studie,“ doplnil pro BBC Sahin.