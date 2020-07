Pandemie obrátila karty. Mexiko chce přísnější kontroly na hranicích s USA, bojí se šíření nákazy

MEXICO CITY/ PRAHA Již několik let sledují zastupitelé na severu Mexika, jak na hranicích s USA za řekou Rio Grande roste zeď. Museli opakovaně řešit výhrůžky ze strany Bílého domu, že uzavře hraniční přechody. Situace se však kvůli pandemii koronaviru v USA radikálně změnila. Nyní požadují uzavření hranic Mexičané.

„Situace v Texasu je velmi špatná a cestování přes hranice nám jen přináší na sever Tamaulipasu problémy,“ vysvětlil pro deník The Washington Post guvernér mexického státu Tamaulipas Javier García Cabeza de Vaca.

Jeho stát sousedí s americkým Texasem, ve kterém již několik týdnů přibývá nově nakažených koronavirem. Jen oproti minulému týdnu počet pacientů vzrostl o devět procent a každý den přibývají tisíce dalších.



García Cabeza de Vaca se sám minulý týden nakazil nemocí covid-19, a protože nechce, aby se nákaza z USA šířila více, požádal společně s dalšími guvernéry centrální vládu, aby lépe kontrolovala lidi na hranicích a přísněji ověřovala, že do země opravdu musí přicestovat.

Zatímco Spojené státy pod vedením prezidenta Donalda Trumpa přistoupily již v březnu ke striktním omezením na hranicích a umožňovaly vstup cizincům pouze v případě, že jejich pracovní pozice považovaly za „nezbytné“, mexické úřady kontrolovaly na hranicích jen málokoho. Výsledkem toho se stovky tisíc Američanů mohly pravidelně přesouvat do Mexika a to i v případě, že cestovaly za zábavou, nákupy či rodinou.

Dnes se tak guvernéři severomexických států snaží takové praktiky zastavit. Státy Kalifornie, Texas a Arizona, které přímo sousedí s Mexikem, jsou totiž jedněmi z nejvíce zasažených v celých USA. „Bez jakýchkoliv důkazů prezident Trump uvedl, že hraniční zeď zabrání vstupu infekčních chorob do Spojených států z Mexika. Přitom s tím, jak se zvedají počty nakažených v USA, by se šíření nákazy mělo spíše obávat Mexiko,“ poznamenává deník The Washington Post.

Na základě žádostí mexických guvernérů se tak centrální vláda rozhodla, že zavede nová opatření. Minulý týden úřady oznámily, že budou kontrolovat teplotu turistů na několika hraničních přechodech. „Cílem je ochrana zdraví mexické populace, především pak obyvatel hraničních států,“ uvedlo v prohlášení mexické ministerstvo zahraničí.

Guvernéři chtějí víc

Někteří politici však požadují více. Například ministr zdravotnictví státu Sonora (sousedí s Arizonou, kterou zasáhla pandemie v USA nejvíce) Enrique Clausen uvedl, že úřady zavedou v průběhu tohoto týdne mnohem přísnější opatření než ta, která navrhuje federální vláda.

„Je důležité, abychom podnikli nutné kroky k ochraně zdraví Sonoranů. Jedním z nich je rozhodně snížení přeshraničního provozu se Spojenými státy,“ vysvětlil Clausen před týdnem. Téma pohybu přes hranice však nedosáhlo do nejvyšších pater americko-mexické politiky.

Prezidenti USA a Mexika, Donald Trump a Andrés López Obrador, se sešli ve středu v Bílém domě u příležitosti nové dohody o volném obchodu mezi Spojenými státy, Mexikem a Kanadou, která tento měsíc vstoupila v platnost.

„Vztahy mezi Spojenými státy a Mexikem nikdy nebyly tak dobré, jako jsou nyní,“ řekl Trump. Agentura AFP poznamenala, že Trump přitom volby v roce 2016 vyhrál i díky slibu postavit na hranici s Mexikem zeď, která by zabránila nelegální migraci, pašování drog a zbraní.