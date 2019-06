Katedrála Notre-Dame ještě není mimo nebezpečí, tvrdí architekt

PAŘÍŽ Gotická katedrála Notre-Dame v Paříži, kterou v dubnu vážně poškodil rozsáhlý požár, ještě není úplně mimo nebezpečí a nelze stoprocentně garantovat, že konstrukce stavby vydrží. V rozhovoru pro dnešní vydání deníku Le Figaro to řekl hlavní architekt chrámu Philippe Villeneuve.

Ačkoli vyšetřování příčiny požáru ještě neskončilo, běží práce na rekonstrukci ikonické stavby téměř naplno. Na opravách se nyní podle Villeneuvea podílí přímo na místě asi 150 lidí.

„Teď absolutně není možné zaručit, že památka zůstane stát,“ řekl architekt. Podle něj vše nasvědčuje tomu, že přes ničivý požár zůstala konstrukce stabilní. „Ale klenba se může stejně dobře příští týden zřítit,“ nevyloučil druhou možnost Villeneuve.

Při požáru, při kterém byl zničen krov a část kleneb, se zřítila rovněž věžička nad křížením lodí, kterou bude nutné znovu vystavět. Odborníci vedou debaty o tom, zda má jít o přesnou repliku zničeného sanktusníku nebo o moderní doplnění stavby. Villeneuve je nicméně jednoznačným zastáncem vystavění věžičky v původní podobě. „Jsme vázáni Benátskou chartou, která stanovuje, aby historické památky byly renovovány do původního stavu,“ uvedl v rozhovoru architekt.

Už krátce po požáru se pro tuto variantu v průzkumu veřejného mínění vyslovili i Francouzi. Více než polovina dotázaných se v něm přiklonila k názoru, že katedrála by měla po rekonstrukci mít stejnou podobu jako před požárem. Čtvrtina respondentů se domnívala, že by měli architekti při obnově chrámu dostat volnou ruku a neměli by být svazováni přísnými pravidly.

Katedrála Notre-Dame začala hořet 15. dubna večer. Než ji hasiči následujícího dne nad ránem uhasili, zničil požár střechu, krov a špičatou věžičku z 19. století. Vyšetřovatelé považují za pravděpodobnou příčinu vzniku požáru elektrický zkrat. Prezident Emmanuel Macron slíbil, že obnova gotické památky bude hotová do pěti let.