S přestavbou Notre-Dame pomůže i videohra Assassin’s Creed. Ve hře je katedrála detailně vyobrazena

PRAHA K přestavbě katedrály Notre-Dame pomůže akční videohra, ve které je katedrála detailně vyobrazena. Společnost Ubisoft na počest Notre-Dame vzkázala uživatelům, že si hru mohou stáhnout zdarma.

V pondělí večer začala hořet katedrála Notre-Dame. Než se požár podařilo uhasit, shořela střecha, krov a plameny zničily i věž nad chrámovou lodí. Celý týden už probíhají sbírky na obnovu památky.



Rekonstrukce budovy by měla být co nejvěrnější a to si vyžádalo studium všemožných materiálů - od fotografií a videí, až po dostupné projekty stavby. Dokonale zaznamenanou stavbu má také videohra od herního studia Ubisoft - Assassin’n Creed.



Assassin's Creed Unity is currently available to download for free on PC, as Ubisoft pledges €500,000 to Notre-Dame reconstruction fund https://t.co/yAVg8prkbZ pic.twitter.com/LUTU2rWMeN