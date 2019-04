Luxusní byt s helipadem, parkem a bazénem na střeše Notre-Dame? Studio představilo odvážnou vizi

Praha/Paříž Po rozsáhlém pondělním požáru, který postihl katedrálu Notre-Dame, začaly internetem kolovat návrhy, jak naložit s rekonstrukcí zničené střechy. S obzvláště originálním nápadem přišlo designové studio Who Cares?!. Vytvořilo návrh, na jehož základě by mohl střeše Notre-Dame vyrostl luxusní obytný prostor.

„Po 600 letech ztratil zvoník Quasimodo v plamenech svůj příbytek v notredamském podkroví. Je to tragická ztráta, ale nyní je čas na změnu,“ uvádí vídeňské designérské studio Who Cares?! svůj inovativní návrh na přestavbu slavné gotické katedrály.



Koncept nese název „Quasimodův Penthouse“ a Who Cares?! v něm uplatňuje velmi nekonformní přístup. Podle nákresů a modelů studia by shořelé podkroví měly vystřídat rozsáhlé střešní zahrady táhnoucí se podél celé střechy. Nad centrální částí katedrály by potom stál luxusní apartmán pro „zvoníka“.

Designérský portál Designboom zmiňuje, že by v apartmánu byl částečně krytý bazén, lázně a sauna. Do svého nového domova by se zvoník, tedy majitel, dostával buďto přes přední střešní zahradu, nebo přes helipad.

Celá groteskní stavba by notredamskému hrbáčovi nabízela 743 m² obytné plochy. Na oficiálních webových stránkách studia se uvádí, že Quasimodo by měl své nové obydlí dokončené někdy v roce 2024.

Jak dlouho budou trvat opravy pařížské katedrály katedrály, která vyhořela začátkem, zatím není jasné. Ty nejoptimističtější odhady hovoří o tom, že by se chrám mohl otevřít veřejnosti před letními olympijskými hrami v Paříži v roce 2024.



Už nyní je ale víc než jasné, že návrh na kompletní přepracování podoby střechy nemá politickou podporu. Podle premiéra Édouarda Philippa bude z mezinárodní architektonické soutěže vycházet jen rekonstrukce střešní věžičky katedrály Notre-Dame, která se zřítila během požáru. Naznačil, že nová věž by nemusela být věrnou kopií té staré. Proti tomu se však ve středu postavil potomek architekta, který v 19. století zničenou věžičku vytvořil.

„Konkurz nám umožní rozhodnout, zda je potřeba věžičku rekonstruovat v identické podobě, nebo bude třeba katedrálu opatřit novou věžičkou přizpůsobenou technikám a výzvám naší doby,“ citovala Philippea televize BFM TV.