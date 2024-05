Poprvé promluvil. Kellner byl po havárii vrtulníku naživu, tvrdí přeživší Čech

Horváth, bývalý český reprezentant ve snowboardingu, v rozhovoru uvedl, že skupina přátel začala ten den s heliskiingem pozdě.

„Ale byla to opravdu dobrá parta, celý den se všichni usmívali,“ vzpomíná Horváth, který tehdy po boku českého miliardáře Peta Kellnera cestoval, aby našel nejlepší sněhové podmínky.

Vrtulník s výpravou českého miliardáře se zřítil 27. března 2021. Podle Horvátha se zdálo, že k havárii došlo okamžitě, a to ve výšce asi 5 500 metrů. Několik dalších desítek metrů pak stroj padal z kopce.

„Několikrát se převrátíte a po tom všem se zastavíte. A ticho. Nic. To byl v mé hlavě první moment, kdy jsem si řekl, co se to sakra děje,‘“ řekl Horváth v rozhovoru.

Bezpečnostní pás ho uvěznil ve vrtulníku, ale tvrdí, že zahlédl právě Kellnera, který byl jistě na živu. Pohyboval se podle něj mimo vrtulník, a proto na něj začal křičet. Potvrdil tak dřívější spekulace o tom, zda Kellner přežil samotný pád stroje.

„Začal jsem opravdu hlasitě křičet a říkat něco jako: ‚Hej, Petře, my tady neumřeme! No tak, pojď mi pomoct!‘ a tak podobně. Ale on byl možná v šoku. Šel asi deset metrů kolem mě a zpátky k vrtulníku. A to bylo naposledy, co jsem ho viděl,“ dodal Horváth

Po havárii seděl několik hodin ve vrtulníku, než přijela pomoc. Sám Horváth tvrdí, že na ni čekal osm hodin.

Podle serveru Alaska’s News Source bývalý snowboardista uzavřel svůj právní spor se společností Soloy Helicopters, která tehdy vrtulník provozovala. Podle Horvátha byla reakce společnosti pomalá. Tvrdí, že měla povinnost zmonitorovat situaci poté, co se skupina více než hodinu nehlásila.

Bývalý reprezentant patří mezi průkopníky snowboardingu v Česku. Miliardáře Petra Kellnera často fotil, stejně jako jeho dceru Annu, která závodí na koních.

Na přelomu století dominoval českým závodům v U-rampě. Během kariéry získal celkem deset mistrovských titulů. Po konci aktivní kariéry působil jako reprezentační trenér mladých českých snowboardových talentů ve Špindlerově Mlýně.