KLDR chce 46 milionů za péči o vězněného studenta, který po návratu do USA zemřel

Pchjongjang/Washington Severní Korea vystavila účet Spojeným státům na dva miliony dolarů (přibližně 46 milionů korun) za zdravotní péči o Američana Otto Warmbiera, který byl v KLDR odsouzen k 15 letům těžkých prací za to, že ukradl propagační plakát v hotelu, kde byl ubytován. Později byl propuštěn, ale doma v USA záhy zemřel. Americký prezident Donald Trump oznámil, že Spojené státy částku nehodlají zaplatit.

Severokorejský režim Warmbiera poslal do vězení v lednu 2016. Dvaadvacetiletého studenta po sedmnácti měsících v červnu 2017 propustil zpět do vlasti v kómatu a ve velmi špatném zdravotním stavu. Americký student podlehl svým zraněním jen šest dní po návratu do rodné země.

Spojené státy již v minulosti KLDR obvinily z toho, že mladíka krutým způsobem mučila, neboť se do vlasti vrátil v zuboženém stavu a američtí lékaři uvedli, že měl těžce poškozený mozek.



Ovšem země pod tvrdou diktaturou severokorejského vůdce Kim Čong-una popřela, že by byl Warmbier ve vězení mučen a že by se studentem jakkoliv špatně zacházeli. Severní Korea uvedla, že mladíka v kómatu propustila zpět do USA z humanitárních důvodů.



Podle The Washington Post se Spojené státy ještě před návratem Warmbiera zavázaly, že sumu za zdravotní péči zaplatí. Americký vyslanec ještě před vydáním studenta zpět do vlasti podepsal smlouvu o úhradě lékařské péče. Poté účet putoval na americké ministerstvo financí, kde byl po celý rok 2017 evidován jako nezaplacený.



„Vyjednávání o rukojmích nekomentujeme, z tohoto důvodu také byla během nynější administrativy tolik úspěšná,“ citoval The Washington Post mluvčí Bílého domu Sarah Sandersovou.



Zpřeházené zuby kleštěmi

Ke konci loňského roku soud ve Spojených státech nařídil Severní Koreji, aby zaplatila za mučení a smrt Otto Warmbiera jeho rodičům odškodnění ve výši 501 milionů dolarů (11,4 miliardy korun). Avšak rozsudek byl spíše symbolickým vítězstvím, neboť prozatím neexistuje mechanismus, který by KLDR k platbě donutil.



Rodiče amerického studenta prý netušili, jak zle na tom jejich syn je. Uvedli, že Warmbier byl po příletu do USA slepý, hluchý, prudce sebou trhal, křičel a bezvýrazně zíral. Proto se rozhodli v dubnu 2018 podat žalobu na Pchjongjang za „brutální mučení a vraždu“. „Pokoušeli jsme ho uklidnit, a když jsme se na něj podívali, vypadalo to, jako by mu někdo kleštěmi zpřeházel všechny dolní zuby,“ uvedl v minulosti Fred Warmbier v prvním interview od synovy smrti.

I přes obvinění ze strany USA, které padly na KLDR, Donald Trump v únoru prohlásil, že si nemyslí, že severokorejský vůdce Kim Čong-un byl zapojen do špatného zacházení s americkým mladíkem. „Řekl mi, že o tom nevěděl a já ho beru za slovo,“ řekl šéf Bílého domu.