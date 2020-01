Koalice pod velením USA z Iráku údajně odejde. Bere ohledy na svrchovanost země

Generál Seely v listu uvádí, že koalice se rozhodla přeskupit síly s ohledem na svrchovanost Iráku a na základě žádosti iráckého parlamentu.



„Pane, z úcty ke svrchovanosti Irácké republiky a v souladu s požadavkem iráckého parlamentu a premiéra, přeskupí v příštích dnech a týdnech CJTF-OIR (koalice ustavená pro boj proti Islámskému státu) své síly, aby se připravila na další pohyb,“ uvedl Seely v dopise. Jeho adresátem je Abdal Amír z iráckého ministerstva obrany.

Agentura Reuters napsala, že pravost dopisu jí potvrdil irácký vojenský zdroj, Pentagon tak ale neučinil. AFP tvrdí, že autenticitu listu jí potvrdily americký i irácký vojenský zdroj a že dopis byl doručen.



