Konec mlžení kolem Putinovy rodiny? Dcera ruského prezidenta se objevila v televizi

MOSKVA/PRAHA Dvacetileté tabu kolem rodiny ruského prezidenta Vladimira Putina je, zdá se, konečně alespoň částečně prolomeno. V ruské státní televizi se totiž ve čtvrtek v rámci interview objevila žena, která je mnohými považována za jeho mladší dceru. „Je to důležitý krok pro Rusko,“ komentuje to vnučka Nikity Chruščova Nina.

Když se ve čtvrtek večer v pravidelném pořadu ruské státní televize objevila Katerina Tichonovová, vedoucí jednoho z vědeckých institutů, který se věnuje vývoji snímačů elektrických vln v mozku, nikoho by na první pohled nenapadlo, že by mohlo jít o významnou událost. Pro některé to však znamená mnoho: konec tabu kolem prezidentské rodiny.

Katerina Tichonovová je dlouhodobě mnohými experty považována za dceru ruského prezidenta Vladimira Putina, ačkoliv on sám to nikdy nepřiznal. Putin tají identitu svých rodinných příšlušníků. „Je to velký den u nás v Byzanci,“ napsal ironicky na Facebook jeden z příslušníků politické opozice.

Kromě ukázky rozvíjejícího se technologického odvětví v Rusku měl pořad podle New York Times ukázat Tichonovovou i jako vůdčí osobnost ruské vědy. Dle názorů mnohých lidí, v čele s Ninou Chruščovovou, vnučkou bývalého prvního tajemníka ústředního výboru KSSS, Nikity Chruščova, jde ale především o to, že by rodina prezidenta Putina mohla dostat mnohem větší prostor na veřejnosti než doteď.

Identita rodiny tématem už v Sovětském svazu

V době, kdy Putinova obliba mezi lidmi klesá, se podle Chruščovové prezident snaží ukázat, že nejde jen „o Putina sedícího v Kremlu, ale o Putinovu rodinu, která se snaží vybudovat lepší Rusko,“ uvedla. „Šlo o to ukázat Rusům, že jeho rodina bojuje za lepší budoucnost, za pokrok ve vědě a za Rusko jako takové.“

Svou rodinu před lidmi skrýval i jeden z nejhorších diktátorů 20. století a šéf Sovětského svazu Josif Stalin a to dokonce i ve chvíli, kdy povyšoval své syny v armádě.

Na druhou stranu Nikita Chruščov procestoval Spojené státy se svou rodinou. „A také dcera Borise Jelcina byla veřejnou figurou v devadesátých letech, než Putin změnil kurz,“ připomíná Chruščovová osobnost Taťjany Jumaševové, která byla v letech 1996 až 2000 dokonce poradkyní prezidenta.

Nyní dvaatřicetiletá Putinova údajná nejmladší dcera se narodila jako Jekatěrina Putinová v Německu, kde byl její otec na misi jako špión. Její matka Ludmila v podstatě zmizela z veřejného prostoru během Putinova mandátu. Putinovi se rozvedli v roce 2013 a Ludmila se údajně už znovu vdala.

Potenciál technologií

Během pořadu stála Tichonovová před velkou obrazovkou, na níž byla hlava a do ní zapojené elektrody. „Skutečně můžeme říct, že si lidé uvědomují potenciál nejen technologií, ale i svůj vlastní,“ řekla mimo jiné během rozhovoru Tichonovová, kterou ve studiu představili jako ředitelku společnosti Innopraktika a zástupkyni ředitele Insitutu matematických studií komplexních systémů na moskevské Lomonosovově univerzitě.

Manželství Tichonovové s ruským oligarchou Kirillem Šamalovem bylo mnohokrát nařčeno ze střetu zájmů především proto, že ruský státní penzijní fond půjčil velmi výhodně 1,75 miliardy dolarů firmě Sibur, ve které byl Šamalov spoluvlastníkem. Celá kauza je nyní o to aktuálnější kvůli tomu, že z Kremlu zní, že fond má nedostatek rezerv a také v souvislosti se zvyšováním věku odchodu do důchodu.

Druhá dcera také žije pod jiným jménem

Kreml odmítl již několikrát komentovat identitu Tichonovové, kterou agentura Reuters označila v roce 2015 za dceru ruského prezidenta. Podle Reuters přijala Putinova dcera jiné jméno. Putin sám ve svém prohlášení vysvětlil, že se snaží držet identitu svých dcer v tajnosti zejména proto, aby měla jeho vnoučata „naprosto normální život, jako všichni ostatní.“

V červnu letošního roku odvysílala jiná ruská státní televize Rossiya 1 rozhovor s druhou údajnou Putinovou dcerou, Marií Voroncovovou, o její práci dětské endokrinoložky. S domněnkou, že jde o prezidentovu starší dceru, přišel v roce 2016 ruský magazín The New Times.

„Moje děti a vnoučata potřebují žít normální život v běžném prostředí. V momentě, kdy bych vám dal jejich jména, okamžitě by ztratili své soukromí a už by je nikdy nikdo nenechal v klidu,“ uvedl mimo jiné Putin v jednom televizním rozhovoru. „Věnují se vědě a vzdělávání. Žijí normální život, každodenní život a tak to má být,“ dodal na adresu svých dcer.

Podle Niny Chruščovové by ale vystoupení Tichonovové, respektive Voroncovové mohlo být velkým krokem kupředu. „Takhle nám Kreml ukáže, že pro Rusko pracuje nejen jeden Putin, ale hned několik,“ míní.